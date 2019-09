Disagi nell’area Pip di Miranda: aziende a confronto

Promosso dal Gruppo Cifolelli un summit volto a discutere e a trovare soluzioni ai problemi, in termini di servizi, riscontrati dalle imprese del nucleo industriale

ISERNIA/MIRANDA. Un incontro-confronto sulle problematiche dell’Area Pip di località Acquaro è quello promosso, per il 14 settembre prossimo, dal Gruppo Cifolelli Edilizia.

Un’iniziativa, costruttiva e non polemica, organizzata per proporre soluzioni alle criticità che le aziende della zona industriale a cavallo tra Isernia e Miranda si torvano ad affrontare quotidianamente. Criticità legate, ad esempio, alla viabilità, alla pulizia e alla manutenzione della zona, alla connessione e dovute, probabilmente, al fatto che l’area industriale sorge in un territorio di confine E, benché formalmente ci si trovi in agro del primo comune, molti servizi sono condivisi con il capoluogo pentro, con il risultato che le tante persone che vi operano si sentono cittadini di serie B.

Ed ecco che le imprese della zona, ormai una ventina e tutte fiorenti, sono chiamate a sedersi attorno ad un tavolo per condividere i propri problemi e individuare le eventuali soluzioni da proporre agli organi competenti, oppure più semplicemente per dare eco al proprio malcontento, invocando maggiori tutele per un'area che rappresenta, al momento, la sede di uno dei pochi e veri motori dell’economia locale.

Non si esclude che poi, in una seconda fase, si possano chiamare in causa e al confronto le istituzioni stesse.

L’appuntamento è fissato per il giorno 14 settembre, alle ore 10, presso la sala convegni del Gruppo Cifolelli. All’ordine del giorno i seguenti punti: conoscenza delle attività presenti e operative nel nucleo; quantificazione e discussione delle problematiche dell’area Pip; varie ed eventuali.

