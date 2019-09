‘Eroe ignorato’, d’Apollonio respinge l’accusa: “Non informati del varo di una nave a suo nome”

Il primo cittadino replica alle esternazioni del figlio della Medaglia d’oro al valore militare Tullio Tedeschi e rinnova l’invito alla famiglia a partecipare alle cerimonie in occasione del X Settembre



ISERNIA. Si dice sorpreso della decisione della famiglia Tedeschi di non prendere parte alle celebrazioni del X Settembre, soprattutto alla luce delle motivazioni addotte: lo scarso interesse dell’amministrazione comunale per l’intitolazione di una nave della marina militare all’eroe di guerra Tullio Tedeschi, avvenuta nel maggio scorso.

A parlare è il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, il quale - con una nota stampa - respinge le ‘accuse’ e rinnova l’invito ai parenti della Medaglia d’oro al valore militare a prendere parte alle cerimonie per l’anniversario del bombardamento della città, lanciando così un segnale distensivo.



“Ho appreso dagli organi d’informazione, con stupore, - afferma il primo cittadino - che sarebbe stata inviata al Comune di Isernia una lettera a firma di Francesco Tedeschi (lettera che però non mi è ancora pervenuta), con la quale costui lamenta il disinteresse dell’amministrazione comunale per l’avvenuta intitolazione d’una nave della marina militare al padre, Tullio Tedeschi, eroe della seconda guerra mondiale e medaglia d’oro al valor militare. Circostanza che l’avrebbe indotto a non accettare l’invito ad essere presente alla imminente commemorazione delle vittime del X Settembre.

In merito, mi permetto di far notare che in data 12 maggio, ossia il giorno seguente a quella dell’intitolazione, il quotidiano telematico del Comune (‘Isernia Informa’) ha pubblicato la notizia del varo della nave ‘Tullio Tedeschi’, condividendo il video della cerimonia che si è tenuta a Messina, cosa che ho reputato sufficiente per non sembrare di voler rivendicare chissà quale merito da parte dell’amministrazione. Pertanto, non credo si possa affermare che il Comune abbia ignorato l’evento, benché nessuno – né la famiglia Tedeschi né la Marina Militare – avesse preventivamente informato l’ente che rappresento per condividere, con gioia, la notizia.



A dimostrazione che la Città e le amministrazioni, che si sono avvicendate, abbiano sempre voluto tener vivo il ricordo di Tedeschi, gli è stata intitolata una delle piazze più importanti (quella del Tribunale) e gli è stato riservato uno spazio biografico sul sito web istituzionale (http://www.comune.isernia.it/artecultura/tullio_tedeschi.pdf). Inoltre, nel 1993, la Proloco – che è pure espressione del Comune –, ha fatto realizzare, per iniziativa dell’allora presidente Franco Cristicini, un monumento che ricorda l’impresa dell’eroe di Suda.



Ancora, per volontà dell’attuale amministrazione, viene celebrata la figura di Tullio Tedeschi anche all’interno del Museo Civico, in una apposita sezione a lui dedicata.

Val bene aggiungere che personalmente, anche in ragione della mia lunga carriera di ufficiale della Guardia di Finanza, ho sempre tenuto in altissima considerazione i valori della patria e di tutti coloro che per essa non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita. Con orgoglio posso affermare d’essere l’unico Sindaco di Isernia che, il 2 novembre, giorno dei Defunti, si è sempre recato, insieme al Prefetto e in forma ufficiale, sulla tomba di Tullio Tedeschi per rendere omaggio all’eroe e rimembrare la gloriosa impresa che egli compì il 26 marzo 1941.

Da ultimo, - conclude il sindaco d’Apollonio - spero di vero cuore che Francesco Tedeschi, martedì prossimo, in occasione della cerimonia del X Settembre, sia presente. Sarò felice di incontrarlo e salutarlo con l’affetto e la stima di sempre”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale