Gara ciclistica annullata, Matticoli: non è stata una scelta del Comune

L’assessore allo Sport spiega le ragioni che hanno portato alla cancellazione dell’evento in programma a Isernia a seguito della scomparsa di Peppino Corrado



ISERNIA. Un difetto di comunicazione da parte del Comune di Isernia c’è stato, ma non è stata assolutamente volontà dell’amministrazione annullare il ‘Memorial X Settembre’ a seguito della scomparsa di Peppino Corrado.

Lo ha precisato l’assessore allo Sport Antonella Matticoli, intervenendo in merito ad alcuni malumori che si sono registrati in città a seguito della cancellazione della gara ciclistica.

“In virtù dell’affetto che mi legava a Peppino Corrado sul piano personale prima che lavorativo – ha sottolineato l’assessore Matticoli – mi preme precisare che la gara ciclistica non è stata annullata dal Comune, che mai avrebbe optato per una scelta del genere. L’evento è stato annullato perché pochi giorni prima di morire Peppino Corrado aveva comunicato all’amministrazione comunale che quest’anno, proprio a causa del suo stato di salute, non poteva organizzare la gara”.

