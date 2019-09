Dissesto idrogeologico, il Decreto Costa sblocca 4 milioni per il Molise

Per gli interventi urgenti e indifferibili. La regione, interessata da molteplici frane e smottamenti, è tuttavia penultima in Italia per concessione di risorse

CAMPOBASSO. Dissesto idrogeologico e tutela dell’ambiente, arrivano i fondi. Per il Molise 4 milioni e 434mila euro, da destinare agli interventi a carattere di urgenza e di indifferibilità.

E’ quello che prevede il Decreto Costa, con cui il Ministro dell’Ambiente ha sbloccato i fondi destinati alle regioni, oltre 315 milioni di euro per 263 interventi su tutto il territorio nazionale.

Il Piano nazionale per il rischio idrogeologico è contenuto in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019; il 3 luglio era stata approvata la lista degli interventi ammessi al finanziamento. Con il decreto attuativo Costa ha reso disponibili da subito alle Regioni le risorse, per avviare la progettazione degli interventi.

"Sono molto soddisfatto di questo risultato, dimostra che si possono portare avanti politiche di tutela del territorio di qualità in tempi rapidi - ha commentato il ministro - Imprimere una forte accelerazione alle procedure che rallentavano i finanziamenti sul dissesto idrogeologico era un mio obiettivo e sono soddisfatto di aver tenuto fede a questa priorità”.

Il Molise, il cui territorio è caratterizzato da un numero enorme di fenomeni di dissesto. è tuttavia la penultima regione italiana per finanziamenti, dietro figura solo la Valle d’Aosta (3 milioni e 914mila euro). Sono Piemonte (34.804.331 milioni), Veneto (29.966.000), Lombardia (29.004.046) e Toscana (28.304.783) le regioni a cui vanno più fondi.

