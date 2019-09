Magnastoria, i primi numeri ufficiali dell’evento e gli scatti più belli

Circa 2mila persone hanno affollato il centro storico di Isernia per prendere parte alla storica iniziativa. I dati resi noti dall’Ufficio Politiche pubbliche del Comune e le foto di Pino Manocchio

ISERNIA. Numeri da record per Magnastoria, di scena ieri sera lungo Corso Marcelli a Isernia. A renderli noti l’Ufficio Politiche Pubbliche di palazzo San Francesco, che, nel contesto dell’iniziativa, ha dato avvio ad una ricerca sociale tramite un questionario, le cui prime risultanze sono più che eloquenti: l’evento, promosso dall’associazione PreistorIs, supportato da tanti cittadini e patrocinato dal Comune, può dirsi certamente riuscito. Forse il più riuscito di sempre.

Ed ecco che i commensali erano 1.870 per una tavolata lunga ben 800 metri, a lordo delle interruzioni imposte per ragioni di sicurezza.

I ristoranti hanno servito 122 coperti. Da capo sud della tavolata alla sola piazza Purgatorio sono stati registrati 520 adulti, più 75 minori al di sotto dei 14 anni, con una incidenza degli under 14 pari al 12.6%.

Cifre importanti, ancora in aggiornamento, che rendono già l’idea della portata dell’iniziativa che ha visto la popolazione del capoluogo pentro unita come non mai sotto un cielo ancora estivo e nel segno dell’appartenenza ad una comunità.

Un evento i cui momenti salienti sono stati immortalati per isNews dalla ‘camera’ di Pino Manocchio.

GUARDA LA FOTOGALLERY



