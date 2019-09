La previsione di Toma: il Conte bis durerà poco, lavoriamo per tornare alla guida del Paese

Pagina 1 di 2

Il governatore del Molise ospite della kermesse dei giovani di Forza Italia a Giovinazzo, la ricetta per vincere le elezioni parte dalla compattezza dello schieramento ma nel rispetto di ciascuna forza politica, senza fughe in avanti né prevaricazioni. Un avvertimento agli alleati che 'puntano i piedi'?

CAMPOBASSO. Il centrodestra? Vince solo se è unito, coeso, se vige il rispetto tra le forze politiche che lo compongono.

E’ la ‘ricetta’ illustrata dal presidente Toma nel corso del suo intervento al Campus Giovani ‘Everest’ di Giovinazzo, un momento di confronto e di dibattito politico voluto dal senatore Maurizio Gasparri con il supporto degli esponenti di Forza Italia nelle istituzioni pugliesi. Un dibattito organizzato in vista delle elezioni regionali che coinvolgeranno la Puglia il prossimo anno.

Il governatore della Regione Molise ha portato l’esperienza molisana, quella che lo ha visto vincitore alle elezioni dell’aprile 2018 a capo di una coalizione di centrodestra unita, aperta ai movimenti e alle liste civiche. Quella esperienza di centrodestra unito che poi ha consentito di incassare altri risultati, come ad esempio quelli raggiunti alle recenti elezioni provinciali.

Il ragionamento di Toma non differisce molto da quello che ha affrontato all’indomani della coda polemica seguita alle elezioni per la presidenza della Provincia di Isernia. Quella ‘crisi di fine agosto’ che sta ancora agitando il centrodestra che guida la regione, alle prese con la verifica politica che potrebbe essere richiesta dai Popolari per l’Italia visto che, al momento, nessuno degli alleati pare intenzionato ad ‘aprire le danze’ del confronto.

Toma, solo qualche giorno fa, ha rimarcato come le polemiche e le divisioni non facciano di certo bene allo schieramento che, solo se è unito e coeso, vince. Dichiarazioni che hanno fatto da apripista, poi, al risultato conseguito con l’elezione del candidato alla guida di Palazzo Magno, l’azzurro sindaco di Termoli Francesco Roberti.

Da Giovinazzo, in Puglia, il presidente della Regione Molise ha ribadito quel concetto e lo anche dettagliato, indirizzando più di qualche frecciatina ad alcuni pezzi della sua maggioranza.