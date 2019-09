Viadotto Sente, dal Ministero 400mila euro alla Provincia. Greco (M5s): ora accelerare l’iter

Si tratta della prima tranche di finanziamenti per mettere in sicurezza il viadotto, che collega il Molise all’Abruzzo



CAMPOBASSO. Viadotto Sente-Longo, liquidati i primi 400mila euro per gli interventi sul ponte che collega Molise e Abruzzo. Ad annunciarlo il capogruppo del M5s alla Regione Andrea Greco, dopo il colloquio telefonico avuto con il neo presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, che ha confermato la volontà dell’ente di non perdere altro tempo e ridare al più presto ai cittadini dell’alto Molise e dell’alto vastese la possibilità di poter utilizzare un’arteria fondamentale.

“Come abbiamo sempre sostenuto – ha affermato Greco - i soldi ci sono e ora sono a disposizione della Provincia di Isernia, per cominciare gli interventi di messa in sicurezza. È chiaro che si tratta solo di un primo passo e infatti ora bisogna accelerare i tempi”.

Nei mesi scorsi i Cinque stelle di Molise e Abruzzo si sono attivati a vari livelli istituzionali, hanno incontrato cittadini e amministratori a Castiglione Messer Marino e nei giorni successivi hanno anche parlato con il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Michele Dell’Orco. I parlamentari Grippa e Federico hanno invece presentato un emendamento inserito nel ‘Decreto Genova’, con cui sono stati stanziati 2 milioni di euro per la messa in sicurezza del viadotto. In pratica, la risposta dell’allora ministro Danilo Toninelli, è arrivata solo dieci giorni dopo la chiusura del viadotto.

“I 400mila euro arrivati in queste ore – ha spiegato Greco - sono solo la prima tranche dei fondi previsti e quindi non bisogna abbassare la guardia. Il generale clima di sfiducia indotto nei cittadini da chi affermava il contrario, da chi diceva che i soldi non c'erano, è stato un danno incalcolabile per queste comunità che avevano bisogno di un messaggio chiaro dalle istituzioni, di una risposta veloce che, a questo punto, è innegabile ci sia stata”.

“Il MoVimento 5 Stelle continuerà a monitorare passo per passo tutto l’iter. Bisogna fare presto perché c’è da ridare dignità a migliaia di cittadini – ha concluso il consigliere regionale - uomini, donne, studenti, pendolari che vivono in piena area montana e hanno bisogno di una strada fondamentale, anche e soprattutto perché collegamento principale con l’unico ospedale della zona, il ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone”.

