L’avvertimento di Toma non ‘scalfisce’ Iorio: continuerò a votare con coscienza, non per imposizione

L’ex presidente della Regione commenta le dichiarazioni dell’attuale governatore della Regione Molise che ha fatto chiarezza sulle modalità di appartenenza alla maggioranza

CAMPOBASSO. Michele Iorio non si scompone. Assente dall’aula perché impegnato a parlare con i lavoratori presenti ai lavori del Consiglio regionale (gli stessi ‘oggetto’ della sua proposta di legge, rinviata di nuovo al vaglio della Commissione consiliare), risulta fra i due dissidenti che non hanno votato (assieme ad Aida Romagnuolo).

“Comunque non avrei votato il rinvio – dice subito – l’ho spiegato nel mio intervento: quella proposta di legge doveva essere affrontata oggi”.

Nulla di nuovo sotto il sole, quindi: il già presidente Iorio non è in linea con le scelte della maggioranza e del governatore Toma. Che oggi, dopo mesi di silenzio o mezze frasi, ha lanciato il suo ‘anatema’: chi non vota con noi, è fuori.

“Non credo possa decidere come i consiglieri debbano votare – dice ancora, raggiunto a telefono in una pausa dei lavori del Consiglio regionale –; io non condivido alcune impostazioni, ero e resto convinto che le cose così non stiano procedendo sulla direzione giusta. Ma non è una novità, sono mesi che lo dico. Se e quando ci sarà la verifica richiesta, allora ragionerò sugli esiti. Ma dovrà essere una verifica di qualità”.

Sempre che questo giorni arrivi, sembra voler dire Michele Iorio visto che l’attesa verifica politica e di maggioranza assomiglia ancora ad un auspicio.

“Di nuovo c’è che oggi Toma ha preso atto delle voci critiche e magari agirà di conseguenza. Se è convinto che invece vada tutto bene, può ancora decidere di non fare nulla. Io continuo a pensarla come da tempo vado dicendo: se ci sono provvedimenti che mi convincono, li voterò. A prescindere se siano di maggioranza o di opposizione”.

