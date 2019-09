Isernia, iniziata la ripulitura dei fiumi

Gli interventi sul Sordo e sul Rava, ormai indifferibili, sono stati avviati con fondi comunali data l’assenza di risposte dalla Regione, presso la quale ne ricadrebbe però la competenza

ISERNIA. Sono iniziati oggi i lavori di ripulitura di alcuni tratti dell’alveo del fiume Sordo e del torrente Rava ricadenti nell’agro del Comune di Isernia. Lo comunica in una nota l’assessore all’ambiente Domenico Chiacchiari. La competenza di tali interventi è della Regione Molise, a cui il Comune ha più volte chiesto di eseguire le opere di pulitura oppure di concedere finanziamenti affinché se ne occupi direttamente l’ente di Palazzo san Francesco.

“Nessuna risposta, però, è pervenuta dalla Regione – ha dichiarato Chiacchiari –Pertanto, ho deciso di provvedere con fondi del bilancio comunale, giacché si tratta di interventi ormai indifferibili. Occorre rimuovere rapidamente la vegetazione infestante e i materiali che si è depositato, che creano un elevato rischio di esondazione. Ci stiamo avvicinando all’autunno ed eventuali piogge intense potrebbero far straripare i corsi d’acqua. Mi sono giunte, in tal senso, non poche segnalazioni da parte di chi abita o frequenta le zone interessate. I cittadini vanno tutelati – ha continuato l’assessore – e, quindi, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ho deciso di attivarmi urgentemente per far ripuliture gli alvei, allo scopo di eliminare quanto prima le situazioni più pericolose già individuate dai nostri tecnici”.

