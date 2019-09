Tutto pronto per la Marcia dei Misteri 2019, boom di iscrizioni per la ‘stracittadina’

Presentata l’edizione che si svolgerà domenica prossima, 15 settembre, e che animerà le strade del capoluogo di regione. Il sindaco Gravina e l'assessore Praitano 'smettono' i panni degli amministratori e promettono: partecipiamo anche noi

CAMPOBASSO. Tutti in marcia, con indosso i simboli dei ’Misteri’, vanto e orgoglio della comunità.

Nella Sala Civica del Comune di Campobasso, il sindaco Roberto Gravina e l’assessore allo Sport, Luca Praitano, hanno partecipato, insieme all’assessore allo Sport, Luca Praitano, e accanto ad alcuni dei volti più importanti dello sport molisano e cittadino, come il presidente del Coni Molise, il professore Guido Cavaliere, il presidente provinciale del Coni, Antonio Rosati, e il mitico Tonino Bussoni, alla presentazione della #MarciaDeiMisteri2019, organizzata dalla Polisportiva Molise del presidente Franco De Lellis e prevista per domenica prossima, 15 settembre, nel capoluogo di regione.

Il primo cittadino ha avuto parole di ringraziamento nei confronti degli organizzatori e soprattutto della Polisportiva Molise per l’impegno e l’attenzione che contraddistinguono l’organizzazione della manifestazione che animerà e colorerà le strade cittadine.

“Il patrocinio concesso all’evento è davvero il minimo che l’Amministrazione comunale possa fare per agevolare e affiancare le associazioni sportive che, come in questo caso, si attivano per creare momenti sociali sempre più partecipati – ha detto Gravina -; lo dimostrano le iscrizioni di quest'anno che, come detto dagli organizzatori, saranno probabilmente superiori a quelle registrate in passato. La Polisportiva è la società di atletica leggera presente sul nostro territorio più longeva e si è sempre caratterizzata per l'interesse marcato verso il coinvolgimento il più possibile inclusivo nel settore sportivo”.

Gravina ha stretto un altro patto con i cittadini e gli organizzatori, questa volta da sportivo e da cittadino. “Cercherò di essere tra i partecipanti per godere insieme a tutti i campobassani di questa giornata di sport e socializzazione che la Polisportiva offrirà, anche quest’anno, alla nostra città” ha promesso.

Anche l’assessore allo Sport, Luca Praitano, sarà tra le centinaia di persone che indosseranno la maglietta con i ‘diavoli’ per partecipare alla Marcia dei Misteri edizione 2019.

"Sono convinto che la manifestazione di domenica farà da ideale viatico a tutta una serie di eventi sportivi di diversa natura che continueremo ad organizzare in città. Del resto – ha spiegato Praitano nel corso del suo intervento - siamo partiti inserendo nel cartellone di "Eventi in città", in queste settimane, giornate di trekking urbano che hanno visto una partecipazione crescente e un successo che testimonia quanto la gente abbia fame di momenti sportivi non necessariamente agonistici, per socializzare, per migliorare il proprio stile di vita e per entrare in un rapporto con i luoghi della nostra città diverso, più consapevole. La scelta da parte del sindaco di unire le deleghe del sociale, dello sport e dell'istruzione non è casuale, - ha precisato Praitano - ma dimostra quanto crediamo, come amministrazione, in un'azione sinergica in questi tre settori per indicare sani percorsi di vita soprattutto ai più giovani."

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale