I 5 Stelle in attesa di buone notizie da Roma: oggi i sottosegretari, Antonio Federico in pole

Il nome del deputato campobassano rimasto sottotraccia nell’elenco dei 200 aspiranti al ruolo che, ove mai fosse confermato, aprirebbe un importante canale istituzionale e politico tra il Governo Conte bis e il Molise

di Lucia Sammartino

CAMPOBASSO. Nel plotone degli oltre 200 aspiranti al ruolo di sottosegretario, oltre alla ‘molisana d’azione’ Elisabetta Trenta ci sarebbe anche un corregionale vero, nato e cresciuto a Campobasso.

Dopo le voci di corridoio che sono rimbalzate per giorni, tirando in ballo esponenti di centrosinistra (sia attualmente impegnati nelle istituzioni che lontani da qualche anno dalla politica, nella fattispecie Micaela Fanelli e Danilo Leva, che hanno sempre smentito ogni qualsiasi possibilità), i rumors più accreditati delle ultime ore chiamano in causa l’onorevole del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico.

Il premier Conte ha fissato la ‘borderline’ per le indicazioni, che provengono dai partiti che compongono il Governo giallo-rosso - quindi 5 Stelle, Pd e Leu – ad oggi pomeriggio alle 15.

Il nome di Antonio Federico è indicato dai beneinformati come papabile al ruolo di sottosegretario, anche se resta densa, ed è comprensibile, una cortina di nebbia sul settore del quale dovrebbe occuparsi. Alcuni, che non intendono esporsi nel raccontare la vicenda, parlano di Ambiente, altri ancora di Editoria, qualcuno azzarda Sanità oppure Affari Regionali. Un modo, forse, per tenere sottotraccia la vicenda, per evitare sovraesposizioni e forse per ‘non bruciare’ - come si dice in gergo - il suo nome.

Atmosfera di comprensibile attesa e anche di soddisfazione nell’ambiente 5 Stelle del Molise, in attesa delle notizie che da Roma aprirebbero un canale importantissimo, sia istituzionale che politico, tra le istituzioni regionali e il Governo Conte bis. Non dimenticando che qui, a Campobasso, il sindaco del capoluogo è per la prima volta espressione del Movimento 5 Stelle.

