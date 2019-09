Isernia, lavori a tempo di record al palasport. LE FOTO

L'interno della struttura potrebbe essere terminato in anticipo di un mese rispetto alle previsioni, per poi passare al tetto e alle mura esterne

ISERNIA. Lavori a passo spedito presso il palasport Liborio Fraraccio di via Giovanni XXIII. Com'è possibile vedere dal cartello affisso all'esterno, le opere di manutenzione straordinaria, finanziate dalla Regione Molise e dal Comune con 310mila euro e affidate alla ditta Ici-Impresa di Costruzioni Industriali di Roma, appartenente al gruppo Patriciello, sono state consegnate lo scorso 20 giugno e dovrebbero terminare entro 6 mesi, dunque a fine anno. Ma a giudicare dallo stato di cose visibile dalle foto (guarda la fotogallery in basso), nulla di più facile che si possa addirittura concludere in anticipo, secondo indiscrezioni entro novembre.

Terminati i lavori all'interno, si passarebbe così all'impermeabilizzazione del tetto e alla ritinteggiatura esterna, che conferirebbero un nuovo skyline, degno di una struttura di un capoluogo di provincia, al palazzetto dello sport.

GUARDA LA FOTOGALLERY DI PINO MANOCCHIO



