L’arte che soffre in Molise: Palazzo Pistilli rischia di chiudere dal 1 ottobre

CAMPOBASSO. Il Museo Pistilli di Campobasso potrebbe essere chiuso già a partire dal 1 ottobre. Ad annunciarlo è Antonio Di Viesti, già coordinatore della Lega di Campobasso. Una ipotesi preannunciata dallo stesso direttore Susanna Meurer, che ieri ha inviato ai dipendenti una comunicazione di servizio, contenuta in una nota protocollata.

Una notizia che genera preoccupazione, dopo che solo pochi giorni fa era stata resa nota la volontà del neo ministro della Cultura, Dario Franceschini, di bloccare il decreto attuativo firmato dal suo predecessore Alberto Bonisoli, che avrebbe portato all’accorpamento del Polo museale del Molise con l’Abruzzo.

Ubicato in salita San Bartolomeo, in un contesto fra i più scenografici e suggestivi della Campobasso ‘vecchia’, arroccato alle pendici della collina Monforte nel quattrocentesco Palazzo Pistilli, il Museo, di cui la Meurer è da poco direttore, conserva in esposizione permanente uno dei patrimoni artistici più apprezzati dell’intera Regione. Si tratta di 150 quadri appartenuti al collezionista campobassano Michele Praitano, la cui pregevole memoria civica e le sensibilità artistiche sono note anche oltre i confini della comunità cittadina.

Deceduto qualche anno fa, lo stimato artista decise di donare al Mibac la sua preziosa collezione, perché tutti potessero visitarla. E difatti, esposta al pubblico con apertura continuativa tutti i giorni della settimana, festivi compresi, la collezione Praitano costituisce una delle raccolte d’arte più prestigiose, fra quelle visitabili sull’intero territorio molisano, tanto da registrare un’affluenza di migliaia di migliaia di visitatori l’anno. Con riscontri e giudizi positivi, ha accertato Di Viesti, anche sui canali social di Google e Tripadvisor.

Inoltre, rappresentando una delle pochissime attrattive turistiche per chi arriva in città, con il proposito di goderne le bellezze artiche e naturalistiche, il proposito di chiuderlo appare incomprensibile. “Privare il nostro capoluogo - ha dichiarato il presidente di una delle tante associazioni e Comitati pronti a dare battaglia per la salvaguardia del patrimonio artistico molisano – come già fatto con la Biblioteca Albino e molto altro ancora, di uno dei luoghi simbolo, è manifestazione di bigottismo. Vogliamo capire le ragioni di una simile sciagurata decisione, per aprire una discussione vocata al raggiungimento di soluzioni migliorative della vita popolare. Concepire soluzioni ai vari problemi, anche concreti e complessi – ha aggiunto - limitandosi sic et simpliciter a programmare chiusure diffuse di beni e servizi, è orientamento da scongiurare con ogni mezzo, per evitare alla città, che sul piano turistico si va invece risvegliando ed ha necessità di rinascere, derive già vissute negli anni oscuri che tentiamo faticosamente di buttarci alle spalle”.

“Siamo pronti a discutere con la dirigenza di soluzioni alternative – ha concluso Di Viesti - che nel considerare le problematiche sofferte dal Museo, sostanziate nella nota che abbiamo visionata, non sacrifichino però, un così prezioso bene alle semplici logiche di smobilitare il territorio, preludio a ben più gravi epiloghi”.

