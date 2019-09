Suona la prima campanella: crolla il numero di studenti e docenti, sulle famiglie la mazzata del ‘caro libri’

Pagina 1 di 2

La mappa del sistema istruzione del Molise e il ruolo della politica che, a livello regionale e di rappresentanza parlamentare, è chiamato a spingere e agire per sanare le troppe criticità

CAMPOBASSO. Poche ore alla prima campanella che riporterà sui banchi di scuola 37.109 studenti. Un anno scolastico che parte con le problematiche legate alla decremento della popolazione studentesca, alle criticità legate al mondo dei docenti , con il consueto ‘caro libri’ che rappresenta una mazzata sul bilancio familiare non indifferente e con le risposte e con gli indirizzi che la politica, al momento, non è riuscita a fornire

I NUMERI. E’ Pino La Fratta, segretario della Flc Cgil, che riporta l’attenzione sui dati, dai quali occorre iniziare davvero a riflettere. “Nell’anno scolastico 2019/20 il Molise perderà 908 alunni (787 in provincia di Campobasso e 121 in provincia di Isernia), e ciò porterà la popolazione studentesca a 37.109 studenti. Si tratta della percentuale di decremento più alta d’Italia – spiega La Fratta - se solo pensiamo che nel 2006 in Molise c’erano 47.335 studenti, ci rendiamo conto delle dimensioni del fenomeno, sul quale la politica regionale dovrebbe interrogarsi. Il Molise, inoltre, resta la regione con la percentuale più bassa di classi in cui è attivato il tempo pieno (5,73% a fronte di una media nazionale del 34%). Una situazione dovuta ad organici insufficienti, ma anche alla mancata predisposizione da parte degli Enti locali dei servizi necessari (trasporti, mense scolastiche, locali adeguati etc.).

Prosegue il taglio degli organici del personale docente ed Ata. Nel 2019/20 nelle nostre scuole avremo in organico complessivamente circa 6300 lavoratori, tra cui 4900 docenti (di cui quasi 900 di sostegno) e 1400 Ata. In un decennio – continua ancora il segretario della Flc Cgil - abbiamo perso circa 900 docenti curriculari, solo in parte compensati dalla creazione del cosiddetto ‘organico potenziato’ (circa 550 unità) e dall’aumento delle deroghe di sostegno. Ancora peggiore è la situazione per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. In dieci anni sono stati tagliati 508 posti Ata (39 DSGA, 110 Assistenti amministrativi, 32 Assistenti Tecnici e 328 collaboratori scolastici), mentre i plessi e i punti di erogazione del servizio rimangono sostanzialmente gli stessi, e sono aumentati i compiti e le incombenze di questi lavoratori, che spesso si trovano a svolgere ruoli di competenza di altri enti (si pensi alle pratiche pensionistiche).

Ad aggravare la situazione – la riflessione di La Fratta - la scuola molisana sconta, come il resto del paese, il problema del precariato che oltre a ricadere sui lavoratori, manifesta i suoi effetti su famiglie, studenti, e scuole che faticano ad organizzarsi nei tempi e nei modi opportuni per un buon funzionamento. Quest’anno in Molise avremo circa 480 supplenti annuali o fine al termine delle attività didattiche (330 docenti e 150 Ata), chiamati a coprire cattedre o posti che avrebbero dovuto essere assegnate a lavoratori assunti stabilmente. Il fenomeno, che assume una dimensione preoccupante soprattutto sul sostegno (180 docenti saranno precari) è stato accentuato da ‘quota 100’ ma è soprattutto frutto di un sistema di reclutamento che si è dimostrato inefficace”.