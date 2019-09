Il Polo museale rassicura: Palazzo Pistilli non chiuderà. Novità sugli orari di ingresso

Per far fronte alla carenza di personale che si accentuerà con i pensionamenti di ‘Quota 100’. Il chiarimento del direttore, dopo le notizie diffuse nei giorni scorsi



CAMPOBASSO. Palazzo Pistilli non chiuderà i battenti. Ad assicurarlo è il direttore del Polo museale del Molise Leandro Ventura, che smentisce la notizia che era stata diffusa da Antonio Di Viesti, già coordinatore della Lega di Campobasso.

Il Palazzo, che ospita il Museo Pistilli, unico museo storico-artistico di Campobasso nato grazie alla generosità di due cittadini, i collezionisti Michele Praitano e Giuseppe Ottavio Eliseo, subirà soltanto una rimodulazione dell’orario di ingresso per i visitatori, per far fronte alla carenza di personale della vigilanza, accentuata dai pensionamenti di ‘Quota 100’.

Situazione, ha spiegato Ventura, che ha portato diversi musei del Polo a rivedere gli orari di apertura. “Grazie allo sforzo del personale – ha chiarito il direttore – finora sono state evitate chiusure, in attesa del personale che sarà assunto con il concorso indetto dal Mibac per 1.052 addetti alla vigilanza. Purtroppo sia il Museo Sannitico che Museo Pistilli - ha aggiunto - soffrono di carenza di personale e le modalità di apertura finora garantite, grazie anche alla disponibilità degli altri dipendenti, a seguito dei prossimi pensionamenti non saranno più possibili soprattutto perché non garantiscono le condizioni di sicurezza dei lavoratori”.

Il problema potrebbe infatti essere rappresentato dalla presenza di un solo dipendente, chiamato ad occuparsi dei visitatori, assicurando le misure di sicurezza per la tutela delle collezioni.

Messe a confronto le due strutture, il Museo sannitico è il più antico e importante museo di Campobasso e attira un numero di visitatori di cinque volte superiore al Museo Pistilli, si è deciso di privilegiare momentaneamente l’apertura del primo, con un ampliamento dell’orario di visita.

Per Museo Pistilli ci sarà invece una rimodulazione degli orari, resa possibile dalla disponibilità del personale amministrativo, a partire dal 1 ottobre. L’apertura è prevista dalle 8 alle 14, telefonando ai numeri 0874-431350 e 0874-431328, con chiusura settimanale il sabato. Prima e seconda domenica del mese apertura dalle 8 alle 14, terza e quarta domenica del mese dalle 13 alle 19. Il Museo Sannitico sarà invece aperto dal martedì alla domenica dalle 8 alle 19, con turno di riposo settimanale la domenica.

