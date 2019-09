Settecento euro per vivere in Molise, il reddito di residenza fa gola a indiani e pakistani

Forte interesse da parte delle comunità di immigrati, già residenti regolarmente in Italia, per il provvedimento deliberato dalla Regione Molise



CAMPOBASSO/ISERNIA. Comunità di immigrati, già residenti regolarmente in Italia, interessate al reddito di residenza attiva, deliberato dalla Regione Molise.

L’idea di poter ottenere settecento euro al mese, spostando la propria residenza in uno dei piccoli comuni del Molise, previo avvio di un’attività, fa gola in particolare alle comunità di indiani e pakstani presenti sul territorio nazionale.

Trecentomila indiani (poco meno di 600 in Molise) e 130mila pakistani (poco più di 400 in Molise), che ad oggi vivono prevalentemente nel Lazio, e che sono dediti prevalentemente al lavoro di venditori ambulanti, di cuochi oppure di braccianti agricoli.

Per loro – segnala Cim-Confederazione molisani – il provvedimento della Regione rappresenterebbe un’opportunità allettante. A dimostrarlo il tam-tam scatenatosi sulle piattaforme social.

Ad esempio, il popolare canale “Ita Punjabi”, che soltanto su YouTube riunisce quasi 30mila iscritti per lo più originari della regione del Punjab tra Pakistan e India, ha rilanciato la notizia del reddito di 700 euro. L’audio-informazione trasmessa sulla propria pagina YouTube ha raggiunto settemila persone. Dai 265 “mi piace” e 68 commenti emerge il rilevante interesse per l’iniziativa.

Analogamente il popolare canale Pixstube, presente anche su Facebook e su Twitter, diffonde su YouTube un filmato con il logo della Regione Molise, in cui il provvedimento dei 700 euro è definito “chance d’oro”. La videonotizia ha raccolto quasi 29mila visualizzazioni.

Insomma, il provvedimento piace quasi a tutti. Non resta che avere le carte in regola per accedere al beneficio.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale