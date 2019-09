Isernia, continua la guerra alle strisce blu: nuova diffida al Comune, alla società e alla Procura

Il sindacato Fiadel, l’associazione Caponnetto e il Pcl rinnovano la diffida ad annullare gli atti per l’affidamento del servizio di gestione delle soste in città, con revoca della concessione

ISERNIA. Prosegue la guerra alle strisce blu da parte del sindacato Fiadel, dell’associazione Caponnetto e del Pcl. Rinnovata, infatti, la diffida all’amministrazione comunale di Isernia e all’Aj Mobilità (società che gestisce i parcheggi a pagamento nel capoluogo pentro), rispettivamente ad annullare gli atti per l’affidamento del servizio, con conseguente revoca della concessione, e ad annullare le multe ad oggi elevate.

Una diffida, accuratamente motivata, della quale vengono partecipati altresì il Prefetto e il procuratore della Repubblica, affinché si avviino le verifiche di competenza.

“Nonostante avessimo pubblicamente denunciato che esisteva la disposizione comunale (art.6.2 del capitolato speciale) che esenta i disabili dal pagamento del ticket negli stalli blu, e che tale nostra divulgazione fosse stata pubblicamente riconosciuta come valida dal sindaco, - si legge in una nota - la concessionaria continua a disapplicare tale disposizione, atteso che continuano a pervenirci segnalazioni di disabili multati o comunque obbligati a pagare il ticket da parte della società; ancor più grave è il fatto, da noi più volte pubblicamente reclamato, che si continua ad imporre il pagamento dei ticket di 80 centesimi orari senza alcun potere/diritto, in palese violazione dell’articolo 7 del codice della strada, atteso che non è stata mai emessa l’Ordinanza sindacale che la determina come prescritto inderogabilmente dalla citata norma”.

Alla luce di ciò e dell’assenza di risposte si “rinnova la diffida al sindaco e alla Giunta del Comune di Isernia e alla società concessionaria: a vagliare e riscontrare in modo specifico e dettagliato le deduzioni sul piano sociale e sul piano della illegittimità amministrativa da noi poste; ad eccepire l’inadempimento contrattuale alla concessionaria, con conseguente revoca della concessione, per disapplicazione della disposizione numero 6.2 del capitolato speciale prima citata; in ogni caso, nelle more del riesame in autotutela volto all’annullamento d’ufficio della delibera consiliare numero 14/2018 e di tutti gli atti consequenziali e successivi in sede di autotutela, - conclude la nota - comunque a sospendere immediatamente e senza indugio tutti i parchimetri in uso nella città di Isernia, atteso che nessuna tariffa può essere pretesa da chi parcheggia negli stalli blu per violazione dell’art.7 citato in quanto manca l’Ordinanza sindacale che la determina, e tanto meno essa sussiste per i disabili fruitori della specifica agevolazione.

Al Prefetto e al Procuratore della Repubblica sottoponiamo la verifica della validità delle eccezioni sopra dedotte sotto il profilo legale, con l’unico scopo di tutelare i diritti singoli e collettivi, che riteniamo gravemente lesi da tale vicenda, chiedendo l’intervento di ciascuno per la propria sfera di competenza, al fine di porre un argine al protrarsi di questa situazione”.

