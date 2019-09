Settecento euro per trasferirsi in Molise, sindaco rilancia: aggiungo altri cento euro

La proposta di Antonio Lombardi, primo cittadino di Torella del Sannio, per promuovere l’economia nel suo paese e contribuire a ridurre lo spopolamento



CAMPOBASSO. Trasferirsi in uno dei piccoli borghi del Molise? Si possono ottenere 700 euro al mese. Trasferirsi a Torella del Sannio? Il contributo sale a 800 euro. Un incentivo, quello previsto dal sindaco Antonio Lombardi, finalizzato a promuovere l’economia e contribuire a ridurre lo spopolamento nel suo comune, che di abitanti ne conta appena 737, ben al di sotto dei 2mila previsti dalla Regione per ottenere il Reddito di residenza attivo.

Beneficio destinato a chi, proveniente da un centro più popoloso, del Molise, dell’Italia o di un altro Paese del mondo, si trasferisce in uno dei tanti piccoli comuni della regione. Per aprire un’attività, come previsto dall’avviso pubblico da pochi giorni pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Lombardi ha chiarito: ai 700 euro garantiti dalla Regione per chi si sposta in Molise, aprendo un'azienda o un'attività artigianale, si potranno ottenere aggiungere altri 100 euro, per quelle famiglie che dopo aver scelto la residenza nel paese iscrivono i propri figli alla scuola.

“Adotteremo la delibera di Giunta la prossima settimana – ha precisato il sindaco di Torella – Vogliamo contribuire a ridurre lo spopolamento e ad incentivare le iscrizioni nella nostra scuola che ospita alunni dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di secondo grado. In un edificio - ha concluso Lombardi - tra i più sicuri del Molise e non solo".

