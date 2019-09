Forza Italia, Toma alla convention di Viterbo: il centrodestra unito unico orizzonte di buon governo

Il presidente della Regione protagonista alla tre giorni che ha visto la partecipazione di amministratori e simpatizzanti del partito azzurro: l'appello per il riscatto della coalizione con uno sguardo all'Europa. Tra gli intervenuti, anche la deputata e coordinatrice regionale azzurra Annaelsa Tartaglione: "Da qui una nuova stagione liberale per il riscatto del Mezzogiorno"

VITERBO. L'unico orizzonte di buon governo per l'Italia si chiama centrodestra. parola di Donato Toma, protagonista di un appassionato intervento al Salus Terme Hotel di Viterbo, dove si è svolta la tre giorni di convention di Forza Italia “L’Italia e l’Europa che vogliamo".

"Dobbiamo lavorare – ha detto Toma nel suo intervento – a rafforzare la nostra coalizione riaffermando il valore dell’unità a tutti i livelli di governance. La compattezza del centrodestra è quanto ci chiede la maggioranza dell’elettorato italiano e, laddove è stata messa in campo in diverse tornate elettorali, si è dimostrata ampiamente vincente. Il centrodestra unito è l’unico orizzonte di buon governo per l’Italia. È chiaro, però, che affinché la proposta sia credibile, lo sforzo di chi amministra deve essere quello di operare nella massima trasparenza e con efficacia e concretezza. Bisogna dare ai cittadini l’opportunità di diventare veri protagonisti del cambiamento attraverso azioni di condivisione e partecipazione. Noi lo vogliamo fare insieme a loro con un riformismo moderato".

Toma ha fatto riferimento anche alla sua esperienza come presidente della Regione Molise. "Stiamo ripristinando – ha osservato - le giuste attribuzioni: la politica fa le scelte, i burocrati attuano quelle scelte applicando soluzioni tecniche. Stiamo togliendo dalle mani dei burocrati le scelte politiche e non permetteremo che la burocrazia, a scelte fatte, si nasconda poi dietro la politica per l’attribuzione delle responsabilità".

"Una giusta ed efficace governance – ha concluso - non può prescindere da processi decisionali corretti e coerenti con quanto dichiarato agli elettori in campagna elettorale".





Tra i presenti anche la deputata e coordinatrice regionale azzurra Annaelsa Tartaglione, che ha sottolineato come proprio da Viterbo riparta una nuova stagione liberale che ha come obiettivi principali il riscatto del Mezzogiorno e il grande ritorno dell'Italia in Europa, con un ruolo da assoluta protagonista.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale