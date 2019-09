L’onda verde arriva a Isernia: i ragazzi scendono in piazza per il Global Strike

Giovedì 26 e venerdì 27 gli studenti delle scuole secondarie della provincia faranno sentire la loro voce contro i cambiamenti climatici

ISERNIA. L’onda verde è iniziata e non si fermerà. Risuonano ancora nelle orecchie e negli occhi di tutti le parole e il viso segnato dalle lacrime di Greta Thunberg, che in questi giorni dai banchi dell'Onu ha rivolto un accorato j’accuse ai potenti del mondo, accusandoli di aver rubato i suoi sogni e il suo futuro – e per estensione quelli dei suoi coetanei – per perseguire il mero profitto, distruggendo popolazioni e interi ecosistemi. “Non vi perdoneremo mai”, ha detto la giovane attivista, lapidaria, dura, implacabile. Parole che suonano ancora più forti se si pensa ai recenti disastri climatici in Siberia, agli sversamenti nel Pacifico da parte del Giappone o al disboscamento selvaggio dell'Amazzonia avallato dall'amministrazione Bolsonaro.

E forse è questo il messaggio più forte che i giovani di tutto il mondo stanno cogliendo. Anche in Molise, dove è stato organizzato dai ragazzi delle scuole di Isernia, Venafro ed Agnone la ‘Giornata Friday for Future Isernia’. All'assemblea pubblica prenderanno parte alcuni rappresentanti di comitati ambientalisti molisani con vari interventi.

"Venerdì 27 settembre scenderemo in strada a Isernia per gridare a gran voce che la crisi climatica sta arrivando e dobbiamo fare tutto il possibile per fermarla. Siamo in una vera e propria emergenza e dobbiamo agire di conseguenza! Ora o mai più, tutti”. Questo l’invito di Michele Montanaro, il giovane portavoce di questi studenti che mai come ora rappresentano e chiedono con forza un cambiamento forse utopistico ma, che ci piaccia o no, prioritario.

Questo il programma della manifestazione:

Giovedì 26

Ore 16:00 Conferenza stampa presso Ex Lavatoio di Isernia con presentazione "Giornata Friday For Future Isernia"

Venerdì 27

Ore 09:00 Partenza corteo - dinanzi il "VI Secolo" di Isernia

Ore 10:30 Assemblea pubblica in "Piazza della Repubblica" (Stazione di Isernia)

Ore 17:00 Pulizia centro cittadino e zone di degrado

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

