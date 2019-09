Global Climate Strike, in Molise docenti in piazza per discutere di ambiente

La Cgil chiama a raccolta il personale del comparto Istruzione, i docenti universitari, della formazione professionale e delle scuole non statali: due eventi, uno a Campobasso e l’altro a Termoli

CAMPOBASSO. Il mondo della conoscenza, dall’uno e dall’altro lato della cattedra, si ferma. Anche i docenti, il personale del comparto istruzione, i docenti universitari, il personale della formazione professionale e delle scuole non statali aderiranno, venerdì, all’evento legato all’emergenza climatica. Non solo gli studenti molisani, quindi, scenderanno in piazza per il Global Climate Strike con la previsione – tutt’altro che secondaria - di non vedere conteggiata l’assenza, che sarebbe ingiustificata. L’apertura è arrivata proprio dal Ministro ed è stata recepita da molti dirigenti scolastici che si interrogano solo su come ‘verificare’ la reale presenza dei ragazzi alle manifestazioni in programma per venerdì 27 settembre.

La Federazione Lavoratori della Conoscenza della Cgil, che già lo scorso marzo ha sostenuto le mobilitazioni degli studenti legate al ‘Friday for Future’ proclama, per l'intera giornata del 27 settembre, lo sciopero di tutto il personale del comparto Istruzione e Ricerca, dell'Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali.

In Molise, al culmine della settimana di mobilitazione, gli appuntamenti sono due: a Campobasso, in piazza Musenga e a Termoli, in piazza Monumento: in contemporanea con le manifestazioni che si svolgeranno in tutte le piazze d’Italia, si svolgeranno manifestazioni pubbliche per discutere, tra l'altro, di emergenza climatica e città ecosostenibile.

“Noi pensiamo che il mondo della conoscenza possa dare un apporto insostituibile per affrontare la crisi climatica ed ecologica: la ricerca, la formazione delle giovani generazioni sui temi ambientali, l’apprendimento di stili di vita rispettosi dei limiti imposti dalla natura, sono tutte direttrici da seguire, da un lato, per evitare il collasso del nostro ecosistema e dall’altro per spingere i governi a fare grandi investimenti finalizzati alla transizione ecologica, rispettosa dei principi di giustizia sociale, ambientale e climatica.

Come sindacato – spiegano dalla Flc Cgil - quindi, riteniamo che vada raccolto l’invito di Fridays For Future, rivolto a docenti, dirigenti e personale delle scuole, affinché si rendano parte attiva, promuovano e divulghino le iniziative di mobilitazione previste nella nostra regione. Siamo convinti che la lotta per un pianeta vivibile e quella per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sono intimamente connesse, così come lo è la lotta contro le diseguaglianze sociali, che comporta che anche il fardello dei costi ambientali si scarichi sugli ultimi anelli della piramide: i lavoratori, i disoccupati, gli studenti, i migranti, i pensionati”.

