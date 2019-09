Crisi del trasporto pubblico locale, i sindacati insorgono e preparano lo sciopero

Domenica 6 ottobre l’assemblea straordinaria presso il dopolavoro ferroviario di Campobasso

CAMPOBASSO. I sindacati tornano sulle condizioni del trasporto pubblico locale in Molise. “Intendiamo ancora una volta sensibilizzare le Istituzioni e l'opinione pubblica – scrivono da Cgil, Cisl, Faisa e Ugl - su quanto sta avvenendo in un settore nevralgico (al pari della sanità e dell'istruzione) come quella della mobilità collettiva.

Preannunciamo che in occasione dell'assemblea straordinaria degli autoferrotranvieri che terremo domenica 6 ottobre 2019 presso il dopolavoro ferroviario di Campobasso, ufficializzeremo la data dello sciopero politico regionale del trasporto locale”.

I sindacati di categoria, nello specifico, sottolineano come in Molise vi siano le retribuzioni più basse d’Italia: “Lunica regione – affermano - in cui non esiste un contratto integrativo. Dove ci sono le condizioni di lavoro e normative tra le peggiori d’Italia e aumentano gli stipendi non pagati. Non siamo piu' disposti a tollerare ancora le inefficienze e le condizioni di sfruttamento del personale”.

