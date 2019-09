Regionalismo differenziato, il Molise c’è. Toma annuncia: valutiamo anche l’idea del referendum

Il governatore del Molise ragiona dell’ipotesi lanciata dal ministro Boccia nel corso dell’ultima Conferenza delle Regioni. Prima una valutazione in Giunta con i suoi assessori, poi il tema arriverà in Consiglio. Il titolare degli Affari Regionali atteso in Molise per la metà di ottobre

CAMPOBASSO. Porterà il tema in Giunta per una prima valutazione e poi all’attenzione del Consiglio regionale. Il regionalismo differenziato 'toccherà', primo o poi, anche al Molise. E’ il governatore Toma che racconta l’avvio di un percorso intrapreso dalla quasi totalità delle Regioni italiane. Uniche assenti all'appello, almeno fino a oggi, Abruzzo e Molise. L'argomento entra prepotentemente nell’agenda politica nonostante i dubbi che in questi mesi da più parti si sono sollevati.

Se ne è parlato ieri in Conferenza delle Regioni, alla presenza del ministro dem Boccia che verrà in Molise intorno alla prima metà di ottobre. E il governatore Toma oggi ha rilanciato il tema parlando di un primo terreno sul quale iniziare a lavorare, che potrebbe essere proprio quello attinente la viabilità regionale

L'autonomia in una cornice nuova senza disuguaglianze, è il monito che ha recepito il presidente della Regione sostenuto dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia al termine dell’incontro dedicato all'autonomia. “Spero che tutte le Regioni facciano domanda per l'autonomia differenziata e che entro la fine della legislatura nel 2023 tutte le Regioni possano dire che hanno interpretato decentemente la Costituzione repubblicana. Serve – ha detto Boccia al termine della riunione - una cornice unica nazionale e poi diversi livelli regionali che saranno tutti sottoposti al voto del Parlamento, dopo trattative mi auguro non con ogni singola Regione ma con il tavolo della Conferenza delle Regioni, perché il tema riguarda tutti per avere il via libera, prima del Parlamento, cui toccherà l'ultima parola".

Autonomia quindi intesa come “attuazione della sussidiarietà, come nuovo modello sociale”, responsabilizzando chi è sul territorio. “Se invece diventa lo smembramento del sistema, anche economico finanziario, diventa un danno, perché nessuno di noi ha il fisico per reggere la competizione internazionale – ha sostenuto il ministro le cui parole sono state condivise dal presidente Toma.

“Cominciamo dal piccolo cioè le strade, poi valuteremo anche l’ipotesi di indire un referendum così come hanno fatto in altre realtà regionali. L’autonomia è responsabilità – ha sottolineato Toma – perché significa essere protagonisti del proprio futuro. La convenienza per il Molise? Gestire in autonomia alcune risorse economiche. Dalla fiscalità nazionale arrivano 600 milioni all’anno, siamo una delle regioni che attinge meno” ha rimarcato il governatore della Regione.

"La cornice che proponiamo per l'attuazione dell'autonomia differenziata che questo Governo vuole fare è molto chiara e solida – l’idea del ministro Boccia anticipata proprio ai presidenti l’altro giorno - noi vogliamo che l'articolo 3 della Costituzione si attui ogni giorno e la Repubblica ci aiuti a migliorare le nostre condizioni di vita. Tutti gli ostacoli di natura sociale devono essere rimossi. L'impianto generale che proporremo mette dentro tutte le Regioni italiane, che avranno garanzie sul ritardo di sviluppo. Servirà a tutti, visto che ci sono aree interne che hanno bisogno di un maggiore impegno dello Stato. Poi, dentro questa cornice, se condivisa, ci saranno inevitabilmente le intese per le autonomie differenziate Regione per Regione".

Quindi tutte le Regioni potranno fare domanda di autonomia differenziata, in una cornice unica nazionale; poi ognuna correrà secondo le proprie esigenze territoriali, ma sempre dentro quel perimetro.

Lucia Sammartino

