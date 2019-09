Isernia, nomina a un passo per il comandante della Municipale

Si tratta di Antonio Di Nardo, 49enne di Mondragone, protagonista della segnalazione di un illecito da parte di un dirigente in un Comune Campano che ha fatto scattare la prima sanzione dell’Anac, a livello nazionale, a tutela dei whistleblower



ISERNIA. Sarebbe a un passo dalla nomina a nuovo comandante della polizia municipale.

Antonio Di Nardo, 49enne di Mondragone (Caserta), è stato l’unico dei due candidati rimasti in corsa a presentarsi agli orali nella procedura, iniziata la scorsa primavera dal Comune di Isernia, dalla quale scaturirà la nomina che andrà a coprire una vacatio di vecchia data, nella caserma di via XXIV Maggio. Di Nardo, laureato sia in Giurisprudenza che Economia e Commercio, avvocato abilitato, ha prestato servizio a Fiuggi, Milano, Gallarate, Caserta, Roccagorga, Teano, Carinola, Mondragone, Minturno, dove svolge appunto le funzioni di comandante dei vigili urbani.

Egli è stato protagonista, suo malgrado, di un provvedimento di sospensione dall’incarico di capo della Municipale di un comune campano per 22 giorni (10 più 12), con contestuale privazione della retribuzione, finito ali onori della cronaca nazionale. Il motivo: dopo essersi fatto carico di denunciare, in forma non anonima, alcuni comportamenti illeciti di cui era stato informato direttamente in procura, Di Nardo era stato punito dal dirigente del Comune presso il quale prestava servizio con un provvedimento ritorsivo. Un comportamento che è valso, nei confronti di quel dirigente, una sanzione di 5mila euro da parte dall’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione, per effetto delle norme a tutela dei ‘segnalatori di illeciti dall’interno’, i whistleblower, in vigore dalla fine del 2017 ma finora mai sfociate in multe nei confronti dei superiori.

La sanzione disciplinare nei confronti di Di Nardo, tra l’altro, come si legge sul Fatto Quotidiano di due giorni fa, era stata archiviata. E a quel punto egli si era rivolto all’autorità giudiziaria, denunciando i componenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio. Le sue ragioni sono state sposate in pieno dall’Anac con provvedimento firmato dal magistrato Raffaele Cantone. Considerato un tutore inflessibile della legalità, Di Nardo è dunque prossimo alla nomina, da parte del sindaco Giacomo d’Apollonio, a comandante della polizia municipale di Isernia.

