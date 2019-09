Isernia, in 7 boicottano il sindaco: inutile la manifestazione per Senologia

I Popolari per l'Italia e Rita Formichelli: intervento tardivo e inutile, d'Apollonio poteva muoversi nelle sedi istituzionali e non lo ha fatto

ISERNIA. Una manifestazione inutile e tardiva. Così 7 consiglieri comunali di Isernia hanno definito l’iniziativa di protesta a difesa del centro di Senologia del ‘Veneziale’ che domani mattina, lunedì 30 settembre, si terrà davanti alla sede del Municipio per iniziativa del sindaco Giacomo d’Apollonio e dell’amministrazione di Palazzo San Francesco. Per questo gli esponenti del gruppo dei Popolari Gianni Fantozzi, Vittoria Succi, Tiziana Pizzi, Salvatore Azzolini, Enzo Di Luozzo, Giovanni De Marco insieme a Rita Formichelli hanno annunciato che non saranno presenti alla manifestazione.

“La manifestazione – scrivono in una nota - appare tardiva, inutile e finalizzata a gettare fumo negli occhi ai cittadini affinché, offuscati dalla nebbia populistica non vedano l'inefficienza e la debolezza di questa amministrazione anche su temi fondamentali quali il diritto alla salute. Il sindaco, come più volte sollecitato in Consiglio comunale, avrebbe dovuto attivarsi nelle sedi istituzionali, quali Regione Molise e lo stesso Ministero della Salute.

Oggi, invece di sostare di fronte alla porta chiusa del Comune, in posizione assolutamente anodina ed inefficace, avrebbe dovuto pretendere (ma non ha neppure chiesto) di sapere cosa si sta scrivendo nel nuovo Piano Operativo Sanitario, indire la Conferenza dei Sindaci, e portare ad effetto le esigenze e le necessità dei cittadini di Isernia e della Provincia tutta.

Il problema non è la chiusura di un reparto (peraltro mai istituito) e lottare per pretese impossibili, il vero problema è pretendere efficienza, potenziamento dei reparti esistenti e la salvaguardia degli stessi. Il sindaco deve adoperarsi per essere parte attiva nella stesura del nuovo Piano Operativo Sanitario 2019-2021 che presto diventerà Legge e mai più modificabile.

Per questo le manifestazioni successive saranno del tutto inutili, così come quella che si terrà domani in difesa di reparti soppressi o mai istituiti nel precedente Piano Operativo Sanitario 2015- 2018. In questo modo, promuovendo iniziative vane promosse per solo effetto scenico, nelle sedi di comando alle quali il Sindaco, pur potendo, non accede, continuerà l'aggressione ed il continuo e progressivo depauperamento del nostro nosocomio che soli pochi decenni fa era di livello eccellente”.

Per i sette consiglieri dunque, le “iniziative postume non hanno alcuna utilità. Non parteciperemo alla manifestazione di lunedì prossimo – hanno ribadito - e, per converso, saremo sempre pronti a sostenere il sindaco al cospetto d'iniziative concrete e decise, finalizzate ad ottenere nelle sedi competenti la tutela della salute dei cittadini amministrati. Nel contempo non abbiamo difficoltà a mettere in rilievo l'attività svolta dai comitati costituiti coordinati da Emilio Izzo e cittadini appassionati, costituiti a difesa del diritto alla salute, che hanno comunque ottenuto il risultato di svegliare il sindaco dal torpore politico che avvolge lui e l'amministrazione. In verità il risveglio non avrebbe dovuto portare il primo cittadino ad emulare questi cittadini ma ad ascoltare la vera natura delle loro istanze che, come le nostre, sono rivolte affinché - concludono - il sindaco svolga il suo ruolo Istituzionale e difenda noi cittadini nei tavoli tecnici e nelle stanze di comando dove solo lui può accedere”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale