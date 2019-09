Lo Stato mette in vendita case e terreni: ecco dove in Molise

Le offerte dovranno essere inviate entro il 18 ottobre, sul sito dell’Agenzia del Demanio la vetrina delle ‘offerte’

CAMPOBASSO. C’è tempo fino al 18 ottobre per poter partecipare al bando dell'Agenzia del Demanio che consente di acquistare beni immobili di proprietà dello Stato Italiano attraverso procedure ad evidenza pubblica.

L’avviso è unico e riguarda alcuni beni situati anche in Abruzzo. In Molise, tra terreni e depositi, immobili e case, ci sono alcuni lotti interessanti come ad esempio un appartamento in zona semicentrale ben collegata con tutti i servizi e un’area di oltre 16.000 metri quadrati in una zona strategica dei Campobasso. In provincia di Campobasso, nel Comune di Santa Croce di Magliano, tre appartamenti per un totale di 370 metri quadrati situati in un complesso residenziale più ampio; a San Martino in Pensilis (Cb) un appartamento di 130 metri quadrati compreso di posto auto scoperto. Le offerte dovranno essere depositate entro le 12 del 18 ottobre alla sede di Pescara, in piazza Italia al civico 15. Per partecipare alle procedure competitive di vendita e formulare un'offerta si potrà accedere alla piattaforma telematica delle vendite: tutti gli immobili possono essere visionati attraverso il sito dell’Agenzia del Demanio.

Questo il link di riferimento: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/notizia/Abruzzo-e-Molise-in-vendita-49-lotti-fino-al-18-ottobre-prossimo

