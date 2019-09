Gam, la soddisfazione di Toma: tutti insieme per rilanciare la filiera del pollo molisano

Le dichiarazioni del presidente della Regione, dopo la riunione di oggi al Mise. Positive anche le valutazioni dei deputati Antonio Federico e Giuseppina Occhionero, presenti al Tavolo tecnico a Roma

CAMPOBASSO. Gam, la soddisfazione del governatore Donato Toma sull’esito del Tavolo tecnico che si è svolto oggi a Roma, al Ministero dello Sviluppo economico. Per il presidente è stato premiato il lungo lavoro preparatorio che ha coinvolto, oltre alla Regione, Agricola Vicentina e i sindacati.

“Un confronto proficuo - lo ha definito Toma - Ci sono le condizioni per richiedere la cassa integrazione straordinaria, che è il problema più impellente da risolvere per i lavoratori. Si è convenuto di rimodulare l’accordo con il Gruppo Amadori, basandolo sullo sviluppo della filiera bassa e sul potenziamento occupazionale dell’incubatoio”.

“Registro con soddisfazione – ha concluso il governatore - la marcata volontà di cooperare sui progetti imprenditoriali per il rilancio della filiera avicola da parte di Invitalia, Mise, Gruppo Amadori e Regione Molise”.

All’incontro hanno partecipato anche i deputati molisani Antonio Federico (M5s) e Giuseppina Occhionero (Leu).

“Agricola Vicentina – ha dichiarato Federico al termine dell’incontro - ha confermato di non voler investire nel macello, ma ha dato importanti aperture su filiera bassa, allevamenti e incubatoio. Aperture raccolte dalla Regione Molise che si è impegnata ad attivare, finalmente, le politiche attive del lavoro e misure di autoimprenditorialità legate alla filiera”.

“Anche per i nuovi investimenti – ha aggiunto il parlamentare pentastellato - Invitalia e Ministero hanno confermato la disponibilità degli strumenti già messi a disposizione finora, quindi Area di crisi complessa e sostegno ai finanziamenti. Inoltre ci sono tutti i presupposti per la proroga del fitto di ramo d'azienda da parte di Gam, quindi ci sono tutte le condizioni per la concessione di un ulteriore periodo di cassa integrazione”.

Il Tavolo è stato aggiornato ad un prossimo incontro, al quale le parti coinvolte dovranno presentare i nuovi progetti in base alla rimodulazione del vecchio contratto di sviluppo. “Insomma passi in avanti ci sono stati, ma la strada per un accordo tra Regione e azienda è ancora tutta da percorrere – ha affermato ancora Federico - Solo quando si smetterà di parlare di cassa integrazione, sarà possibile tornare a parlare di futuro e di lavoro".

“Una riunione che lascia intravedere uno spiraglio, attraverso il quale le parti possono giungere a una soluzione condivisa, per il futuro del settore avicolo e per la tutela dei posti di lavoro”, ha rimarcato la deputata di Liberi e Uguali Giuseppina Occhionero.



“Ci sono due livelli di discussione con i quali affrontare il tema – ha precisato – quello che riguarda il futuro dei lavoratori e quello che attiene allo sviluppo del settore avicolo nel Molise centrale. In entrambi i casi – ha aggiunto – le parti sembrano convergere in un’unica direzione. Si sta lavorando per ottenere la proroga della cassa integrazione ed è stata indicata la strada per arrivare a una soluzione”.

“Il gruppo privato ha manifestato interesse per il progetto sull'allevamento e dal canto suo il presidente Toma ha aperto alla possibilità di progetti di autoimprenditorialità con l'assorbimento del personale. Aspetti che ora vanno approfonditi e migliorati nel minore tempo possibile – ha concluso Occhionero - ma che comunque indicano una possibile via d'uscita”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale