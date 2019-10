La prevenzione viaggia in treno: visite gratuite sui convogli regionali del Molise

Nell’ambito della campagna nazionale promossa da Incontra Donna Onlus e Ferrovie, presentata dal ministro della Salute Roberto Speranza



CAMPOBASSO. Visite mediche, consulenze ed esami gratuiti sui treni. Anche quelli del Molise. La lotta contro il tumore al seno nel mese di ottobre si muove su rotaia. E’ quello che prevede la campagna nazionale promossa da IncontraDonna Onlus e Ferrovie dello Stato Italiane, ‘Frecciarosa 2019: la prevenzione viaggia in treno.

Anche quest'anno medici e volontari dell’associazione offriranno gratuitamente ai viaggiatori visite specialistiche, consigli di nutrizione, ecografie e materiale informativo su patologie oncologiche, sui corretti stili di vita e sulla salute, non solo femminile ma di tutta la famiglia.

Sarà possibile sottoporsi agli esami sui convogli regionali in Molise, Sardegna, Campania e Umbria, sugli InterCity in Sicilia, sui Frecciargento da e per la Puglia e sui Frecciabianca per Reggio Calabria. Inoltre, sarà distribuito gratuitamente il Vademecum della Salute, disponibile anche nelle sale di Trenitalia dedicate ai viaggiatori.

"Non mancherà mai l'impegno delle istituzioni nel sostegno alle politiche di prevenzione", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, presentando l’iniziativa, che vede come testimonial l'attrice Elena Sofia Ricci e la coreografa Carolyn Smith, giudice di ‘Ballando con le stelle’.

