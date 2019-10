Gam, il cauto ottimismo dei sindacati: apriamo il tavolo della vertenza Molise

L’appello a Regione e parlamentari molisani di Flai Cgil e Uila Uil, dopo la riunione di ieri al Ministero dello Sviluppo economico

CAMPOBASSO. Gam, Flai Cgil e Uila Uil esprimono “cauto ottimismo” rispetto agli impegni assunti al Ministero dello sviluppo economico, dopo il tavolo tecnico di ieri.

“L’apertura di Agricola Vicentina sulla possibilità di nuovi investimenti nella filiera bassa – hanno dichiarato i sindacati - e l’impegno a continuare, così come previsto dal precedente accordo sottoscritto, a potenziare la produttività dell’incubatoio, con la conseguente assunzione di altri lavoratori, nonché l’impegno della Regione Molise a dare avvio alle politiche attive del lavoro, pongono le condizioni per dare continuità al fitto di ramo d’azienda”.

Prima del 4 ottobre, hanno rimarcato Flai Cgil e Uila Uil, sarà necessario avviare una serie di azioni propedeutiche all’avvio della procedura per la richiesta di Cassa integrazione al Mise, attraverso la proroga in tempi rapidissimi del fitto di ramo d’azienda tra Solagrital in Lce e Gam. E con la ricognizione da parte della Regione delle risorse necessarie a copertura del fitto, degli oneri e degli ammortizzatori sociali.

“Per vigilare e presidiare gli impegni assunti e le azioni da intraprendere – hanno rimarcato ancora i sindacati – abbiamo già sollecitato al presidente Toma e all’assessore Mazzutto un tavolo di confronto. La vertenza Gam rappresenta il baluardo dell’area di crisi complessa, il rilancio della filiera avicola deve rimanere un elemento strategico per lo sviluppo territoriale. Ma deve anche rappresentare la spinta propulsiva per rilanciare con determinazione l’intera area di crisi complessa e tutti i comparti ad essa collegati: agroindustria, tessile e metalmeccanico”.

Da qui la richiesta alla Regione, ai deputati Giuseppina Occhionero e Antonio Federico, presenti alla riunione e ai parlamentari molisani di promuovere una discussione sugli investimenti dell’area di crisi complessa, con il sostegno di Mise e Invitalia.

“Il tavolo della Gam deve rimanere aperto e diventare il tavolo della vertenza Molise – hanno aggiunto ancora Flai Cgile e Uila Uil - E’ necessario che già nella discussione del prossimo documento economico finanziario del governo si inseriscano strumenti di politica attiva e passiva per le aree di crisi complessa. Ma poi con somma urgenza – hanno concluso - occorre coinvolgere in una discussione più ampia tutti i Ministeri competenti, che in sinergia con la Regione Molise rilancino l’intero sviluppo del Molise”.

