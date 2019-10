Vertenza Sente, sopralluogo della Provincia sul viadotto. Intanto via le limitazioni sull’Istonia

Il presidente dell’Ente di via Berta Alfredo Ricci, con il consigliere Saia e il prefetto di Isernia sul ponte per poter meglio programmare i prossimi interventi in loco e per ‘studiare’ soluzioni di viabilità alternativa. Eliminate subito alcune restrizioni sulla SS86

AGNONE/ISERNIA. Summit stamani tra il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, il consigliere provinciale Daniele Saia, il prefetto di Isernia Cinzia Guercio e il sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio.

Un incontro con sopralluogo sul ponte Sente per tentare di risolvere la vertenza che riguarda la viabilità in alto Molise, dopo la chiusura del viadotto per ragioni di sicurezza.

“Il sopralluogo – ha subito spiegato il vertice di palazzo Berta - va nella direzione di potere meglio indirizzare i prossimi passaggi che come Provincia attueremo. Su questo a breve darò indicazioni specifiche sulle prossime tappe a cui, con gli uffici e i Consiglieri Provinciali Saia e Marcovecchio, stiamo lavorando dai primi giorni successivi al mio insediamento alla Provincia”.

Ma non è tutto. Quella odierna è stata anche l’occasione per ripercorrere l’originario tracciato della statale Istonia, costituente oggi la principale e “più rapida” viabilità alternativa al Sente. E trovare una soluzione tampone per alleviare i disagi dei residenti, come quella dell’eliminazione di alcune limitazioni ad oggi vigenti.

“So delle problematiche connesse alle limitazioni alla circolazione stabilite lo scorso anno per motivi di sicurezza. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, - ha annunciato Ricci - proprio stamattina ho firmato una richiesta al Responsabile del Settore Viabilità della Provincia di modificare l’ordinanza concernente le limitazioni alla circolazione sull’Istonia, alla luce degli interventi di messa in sicurezza realizzati nell’ultimo anno, consentendo tra l’altro il transito ai pullman di maggiori dimensioni (per intenderci, quelli di 50 posti). Nei prossimi giorni definiremo se e come si possa intervenire anche su questo fronte, in modo da dare soluzioni che, avendo sempre come obiettivo primario la sicurezza dei cittadini, possano ridurre i disagi negli spostamenti Agnone/Abruzzo.

Il superamento delle criticità conseguenti alla chiusura del viadotto Sente – ha concluso Ricci - costituisce una priorità per l’Amministrazione che mi onoro di guidare.

Credo che lo sforzo da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e interessati debba essere responsabile e corale, senza contrapposizioni. A questo sto lavorando e lavorerò sempre di più nelle prossime settimane, per unire i rappresentanti istituzionali del territorio sulla vertenza Sente. In questo senso, voglio ringraziare il Prefetto Guercio, con cui da un mese dialoghiamo costantemente su questo tema, anche per avere accolto il mio invito a partecipare al sopralluogo di questa mattina”.

