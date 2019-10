La Molisana incontra gli operatori della filiera e parla di stime: “Previsto un fatturato di oltre 150 milioni”

Poi la premiazione di sei aziende agricole del centro-sud con il riconoscimento ‘Il Chicco d’oro’. Una convention per rinsaldare i rapporti di collaborazione per la futura crescita

CAMPOBASSO. La Molisana incontra gli operatori della filiera di Molise, Abruzzo, Marche, Lazio e Puglia che, dal 2016, coltivano un’eccellente qualità di grano duro per il pastificio, al fine di rinsaldare il rapporto di collaborazione, per guardare insieme alla crescita futura.

Nell’occasione si è parlato di stime: si pensa ad un fatturato di gruppo di oltre 150milioni di euro. E si è passati alla premiazione di sei aziende agricole del centro-sud, con il riconoscimento ‘Il Chicco d’Oro’.

“E’ un importante strumento per sostenere l’agricoltura italiana, creare un legame stabile con i coltivatori e tutelare il loro lavoro – ha afferma Giuseppe Ferro, amministratore delegato La Molisana – Per questo motivo oggi celebriamo la prima convention con gli operatori della filiera, agricoltori e stoccatori di Molise, Marche, Puglia e Lazio consolidando i rapporti di fiducia in vista di una collaborazione sempre proficua e a lungo termine. I risultati fino ad oggi sono particolarmente entusiasmanti con una crescita del marchio La Molisana sul mercato della pasta classica pari a +22,9% a volume e +23,9% a valore. Sul segmento dell’integrale ci confermiamo co-leader con risultati eccezionali che parlano di crescita del 38,2% a volume con una quota pari al 12,2%. Per quanto riguarda le semole – ha concluso l’ad – La Molisana è leader di mercato con una quota pari al 17,8% e crescita del 17,1%. Prevediamo un fatturato di gruppo di oltre 150 milioni di euro”.

“Il Chicco d’Oro” è stato, infine, conferito alle marchigiane Ciuccarelli Sante Srl ed Emporio Verde Sollini Srl, alle molisane Aurora Srl ed O.P. cereali centro sud società consortile e alle pugliesi O.P. cerealicola La Pineta e Maria Incoronata Società cooperativa agricola.

