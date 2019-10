Isernia, posti letto alla Casa dello Studente: pronto il bando

Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso. Le domande possono essere presentate entro il 15 ottobre. Scarica il bando

ISERNIA. Bandito dal comune di Isernia il concorso per l’assegnazione dei posti letto presso la Casa dello Studente di via Sant’Ippolito. Diverse le tipologie disponibili: (posti letto in stanza singola; posti-letto in stanza doppia; posti-letto in stanza singola riservati a studenti diversamente abili) in mini-alloggi indipendenti, con uno o due vani, più servizi.Tutti gli alloggi sono arredati e dotati di impianto autonomo per la fornitura di gas-metano.

Possono partecipare al bando gli studenti, specializzandi e dottorandi iscritti o che dichiarino di volersi iscrivere, al fine di conseguire il primo titolo per ciascun livello di studio, ad una istituzione universitaria presente nel territorio della Regione Molise.

Gli studenti stranieri, apolidi o rifugiati politici iscritti o che dichiarino di volersi iscrivere alle Istituzioni universitarie del Molise, purché il proprio status sia comprovato mediante documentazione rilasciata dalle competenti. I docenti universitari e i dipendenti fuori sede, ma solo in assenza di domande da parte degli studenti.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 15 ottobre. Scarica il bando

