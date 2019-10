NuovAssistenza, la presidente: “Attacco inaspettato. Continuiamo a lavorare con serietà e qualità”

ISERNIA/La replica dell’attuale vertice della cooperativa NuovAssistenza Onlus, la dottoressa Joanna Madejska, all’uscente dimissionaria, che ha preso le distanze dall’attuale gestione

“Leggiamo sulla stampa locale una nota firmata dall’ex presidente della cooperativa NuovAssistenza Onlus di Isernia Maria Carmela Rico, moglie del compianto Giovanni Cefalogli, direttore tecnico fino a che le forze glielo hanno permesso.

Nella nota riportata da alcune testate la signora parla delle sue dimissioni irrevocabili da presidente perché sarebbero stati traditi i principi e i valori fondanti della cooperativa. E diffida gli amministratori in carica e chiunque vi lavori dall’agire in nome della famiglia Cefalogli, di Giovanni o dei suoi congiunti, per qualsivoglia attività.

Chiamati in causa da un attacco gratuito e inaspettato, giunto in uno stile mai appartenuto a questa cooperativa, riteniamo doveroso replicare alla nota esclusivamente per tutelare la dignità e l’immagine di tanti soci e lavoratori che in questa realtà si impegnano quotidianamente con lavoro e passione. Perché sul campo abbiamo veri professionisti, portatori di valori umani elevati ed intoccabili che mai verranno meno.

I valori e le idee dei grandi maestri viaggiano sulle gambe dei fatti e delle azioni: per portare avanti progetti importanti non c'è bisogno di nominare chi con cuore e competenza ci ha insegnato tantissimo. Gli saremo grati per sempre e con lo stesso cuore continueremo ad operare sul territorio e ad offrire servizi di elevata qualità con la serietà e la positività di sempre”.

