Malata di sclerosi multipla in pista al Rally del Molise: l'esempio di coraggio

La testimonianza di Clarissa Chiacchella, rappresentante dell’Aism, oggi ‘navigatore’ del pilota Fabrizio Luzzi, ma anche di quanti hanno colto la forza del suo messaggio di speranza: “Mai arrendersi e parlare della malattia”

CAMPOBASSO. Una lotta sul campo contro la malattia, mettendosi in gioco fieramente. Ed ecco che, tra i partecipanti della 24esima edizione del Rally del Molise, di scena a Campobasso, figurava anche lei: Clarissa Chiacchella, giovane donna affetta da sclerosi multipla.

Lo ha fatto per se stessa e per gli altri: per diffondere, per conto dell’Aism (associazione italiana sclerosi multipla), un messaggio di forza, coraggio e dignità ai malati e ai loro congiunti.

Nel week end Clarissa ha rivestito il ruolo di navigatrice del pilota molisano Fabrizio Luzzi, ma la sua presenza alla competizione sportiva ha indicato la strada a tanti altri.

"In questo periodo – ha spiegato all'ANSA - ho imparato a vivere la malattia come un 'dono', nel senso che mi sta insegnando a vivere la vita in un'altra maniera, a non prendermela più per le piccole cose, a vivere gli amori in un altro modo. Continuo a fare visite mediche – ha aggiunto - e sono felice di continuare a vivere la quotidianità. È una malattia che fa paura, difficile da accettare. Per questo le famiglie devono supportare il malato e parlarne, questo è importantissimo".

Un messaggio e un esempio.

Nell’occasione, in piazza, è stato allestito un banchetto dell’Aism, con i volontari che hanno distribuito sacchetti di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro. Alla manifestazione in piazza è legato anche il 45512: il numero solidale dell’associazione per garantire il sostegno a progetti di ricerca legati alla forma progressiva di sclerosi multipla, la forma più grave, a oggi orfana di trattamenti efficaci. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare; di 5 0 10 euro da rete fissa, a seconda dell’operatore.

