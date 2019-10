Lega, Mazzuto resta in Giunta. Toma insiste: l’unica certezza è che tutti dobbiamo morire

Commentando la notizia della nomina alla guida del partito di Jari Colla, il governatore del Molise ha rilanciato una massima che ama ripetere spesso



CAMPOBASSO. Luigi Mazzuto non è più il coordinatore regionale della Lega, ma la sua sostituzione con il deputato Jari Colla non comporta la sua sostituzione dalla Giunta regionale.

A precisarlo è il governatore regionale Donato Toma, che ha commentato la notizia del cambio di vertice disposto dai vertici del Carroccio. "La nomina in Giunta di Luigi Mazzuto – ha affermato Toma - non era collegata alla figura di coordinatore regionale della Lega, ma all'indicazione fatta dalla Lega nella persona di Matteo Salvini. Per ora non sussistono motivi per cambiamenti collegati al cambio dei coordinatori”.

Parlando all’Ansa il presidente della Regione ha tuttavia rilanciato su una massima che ama ripetere spesso. “Per il futuro – le parole di Toma - c'è un'unica certezza: tutti dobbiamo morire prima o poi".

