Isernia, si scommette sui negozi temporanei per rilanciare il centro storico

Va avanti il progetto legato alla realizzazione di pop-up shop. A fine novembre la città ospiterà una delegazione di Paesi europei che condividono l’iniziativa

ISERNIA. Il rilancio del centro storico passa anche attraverso la riapertura temporanea e sperimentale dei negozi per dare nuovo slancio all’economia. Ne è convinta l’amministrazione comunale di Isernia che continua a lavorare sul progetto messo in cantiere e che l’obiettivo di di favorire le condizioni per ospitare stabilmente nuove attività, contribuendo così non solo al rilancio della rete commerciale, ma più in generale alla riqualificazione dell’area.

In questo periodo fervono i preparativi per l'Urbact meeting del 27-29 novembre nell'ambito del progetto Re-grow city. L'Ufficio Politiche pubbliche si sta concentrando sull'acquisizione dei locali nei quali insediare i pop-up shop. “Insieme all’assessore alle Politiche del Centro storico, Linda Dall'Olio - spiegano dalla struttura comunale -, si stanno predisponendo azioni di rivitalizzazione socio-economica. Il consigliere incaricato Nicola Moscato sta seguendo il coordinamento tra gli uffici comunali interessati. É stato allertato anche l'ULG (Urbact Local Group), composto dagli imprenditori ed aspiranti tali che hanno manifestato interesse per le iniziative economiche da avviare.

Tutti insieme si sta già pensando al coordinamento delle iniziative sui pop-up shop del progetto "Re-grow city" con quelle dei pop-up lab del progetto "Il filo di lana" che sarà presto finanziato col CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) che oggi sarà firmato dal premier Conte”.

In atto dunque un vero gioco di squadra tra amministrazione, uffici e partenariato locale, nello spirito del programma comunitario Urbact. “Il il Comune di Isernia – ha spiegato Moscato - dopo aver esperito un avviso pubblico grazie al quale si è potuta acquisire la disponibilità di alcuni proprietari di immobili nonché quella di diversi operatori economici di varia natura, si sta muovendo per poter mettere a disposizione del progetto anche immobili di proprietà comunale, previa opportuna piccola manutenzione. Si punta quindi a mettere a disposizione degli operatori economici un numero iniziale di immobili (pubblici e privati) atti ad essere adibiti a negozi temporanei nel nostro centro storico, così come richiestoci dal progetto Regrow City. Progetto che vedrà per l'appunto Isernia ospitare a fine novembre una delegazione degli altri Paesi europei che condividono con noi il progetto”.

