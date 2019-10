Campobasso, spopolano i selfie con il premier Conte

Acclamato dalla folla il Premier si è intrattenuto con i presenti ascoltando le loro richieste. GUARDA IL VIDEO

CAMPOBASSO. In Piazza Gabriele Pepe si è respirata un’aria serena e festante per il ritorno in città del Capo del Governo Giuseppe Conte. Come nei precedenti appuntamenti anche questa volta il Premier si è intrattenuto volentieri con tutte le persone che lo hanno atteso per ore fuori dalla Prefettura dove, intanto, è stato firmato il contratto istituzionale di sviluppo per il Molise.

Strette di mano, selfie, ma non solo. Conte, infatti, non ha esitato ad ascoltare le singole richieste giunte da pensionati, studenti e anche dai cittadini extracomunitari. Molto sentito il saluto alla ragazza senegalese con in braccio il suo bambino di soli tre mesi. Ha atteso per ore vicino la transenna, ci racconta, soltanto per avere una foto ricordo con il capo del Governo italiano che tanto desiderava salutare e confidargli il proprio sostegno.

Non solo lei ma anche tante altre mamme hanno voluto consegnare in braccio al presidente del Consiglio il proprio bambino per una foto ricordo e c’è chi, addirittura, ha scelto di passare in piazza il pomeriggio del proprio compleanno con la speranza di ricavare un video nel quale riceveva gli auguri direttamente dal presidente, anche in questo caso l’attesa è stata ripagata.

Tra le tante strette di mano non mancano poi le richieste più dirette, c'è chi chiede bollette dell’acqua e della luce meno care e chi una maggiore attenzione per l’ambiente. Un anziano, anche lui da tempo in attesa del passaggio di Conte, gli consegna direttamente una lettera scritta di suo pugno che il Premier prontamente mette nella tasca della giacca con la promessa di leggerla il prima possibile. Nessuna contestazione, quindi, né fischi di disaccordo. Insomma, da quanto espresso dalla piazza campobassana, Conte ripartire in direzione Roma con una buona carica di consensi variegati e plurali.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale