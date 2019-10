Isernia, il premier incontra la Lai: “Un pranzo speciale. Una realtà straordinaria"

Visita privata del presidente del Consiglio Conte e del ministro Provenzano presso la cooperativa pentra che da anni si occupa dell’integrazione lavorativa di persone diversamente abili

ISERNIA. Non solo appuntamenti ufficiali nell’agenda odierna del premier Giuseppe Conte, in visita in Molise per la firma dei Contratti di sviluppo.

Oggi, a Isernia, il Presidente del Consiglio, insieme al ministro Giuseppe Provenzano, ha avuto un importante incontro privato, “un pranzo speciale – dice egli stesso - assieme agli amici della Cooperativa sociale L.A.I.”.

“Abbiamo gustato i prodotti del loro orto – riferisce il Premier - e festeggiato insieme il loro compleanno: ben vent’anni di attività a favore dell’integrazione e della solidarietà. Una realtà davvero straordinaria, tornerò sicuramente a trovarvi!”. Una visita quanto mai gradita dai gestori e dagli ospiti della struttura, protagonisti di un evento unico nel suo genere.

La cooperativa, da tanti anni attiva nel capoluogo pentro, si occupa dell'integrazione lavorativa di persone diversamente abili.

