Giovani al lavoro, al via “Crescere in digitale”: tirocini da 500 euro al mese

L’obiettivo è formare chi cerca occupazione e ha un’età compresa tra i 15 e i 29 anni: tutte le informazioni reperibili alla Camera di Commercio del Molise

CAMPOBASSO. Un aiuto concreto per la preparazione dei giovani al mondo del lavoro in continua evoluzione tecnologica e per le imprese, alla ricerca di personale con competenza digitali.

E’ entrata nel vivo la seconda edizione di "Crescere in digitale", il progetto promosso dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, in collaborazione con le Camere di commercio italiane e Google, con l'obiettivo di formare giovani tra i 15 e i 29 anni in cerca di occupazione e a inserirli nel mondo del lavoro attraverso tirocini formativi extracurriculari nelle imprese della durata di 6 mesi.

Nello specifico, il progetto si rivolge ai giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani" e offre loro un percorso di formazione totalmente gratuito articolato in oltre 50 ore di training online, laboratori sul territorio e 5.000 tirocini nelle imprese italiane. I giovani avranno modo di mettere in campo quanto appreso, grazie ad un piano formativo personalizzato e con il supporto di una community online. Le imprese, una volta iscritte sulla piattaforma, potranno migliorare la propria presenza nel mondo di internet ospitando uno o più tirocinanti, senza dover coprire alcun costo di rimborso grazie al programma nazionale "Garanzia Giovani". Le 50 ore di apprendimento online saranno realizzate da Google ed erogate in modalità MOOC (Massive Open Online Courses). Grazie al percorso di apprendimento i giovani avranno l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze dell’ecosistema digitale e apprendere tecniche e strumenti per migliorare la strategia digitale delle imprese, spaziando dai siti web ai social all’export e internazionalizzazione. Con la nuova edizione inoltre è previsto un focus particolare su Impresa 4.0 e le possibili tecnologie abilitanti da introdurre nelle Micro e Piccole-medie imprese a supporto della loro trasformazione digitale.

Il superamento della parte di formazione offrirà poi la possibilità di accedere ai laboratori realizzati presso la Camera di Commercio che illustreranno le caratteristiche dei territori e delle imprese sia sul versante delle specializzazioni del tessuto economico-produttivo sia su quello del livello di digitalizzazione delle aziende locali.

In questa fase i giovani verranno preparati all'esperienza del tirocinio, accompagnati durante i colloqui individuali con le imprese e adeguatamente preparati sul ruolo in azienda e sui diritti e doveri durante i 6 mesi di esperienza pratica.

Durante la terza fare verranno quindi attivati tirocini, della durata di 6 mesi, per i quali è previsto un indennizzo di 500 euro al mese totalmente a carico dei fondi nazionali di Garanzia Giovani. Le imprese ospitanti sosterranno solo i costi di assicurazione, Inail e Irap. Le attività dei tirocinanti saranno supportate, monitorate e coordinate in tempo reale attraverso una community di esperti. Inoltre, le aziende che assumeranno il giovane dopo il tirocinio potranno beneficiare inoltre di un bonus. La conclusione del Programma con il tirocinio di 6 mesi, che era prevista per giugno 2020, è stata prorogata al 30 giugno 2022.

Tutte le informazioni, per giovani interessati e imprese ospitanti, sono disponibili sul sito www.crescereindigitale.it, con le specifiche nell’area FAQ e nell’area Notizie. Presso la Camera di Commercio del Molise è possibile rivolgersi all’Ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni – tel. 0874 4711 oppure scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale