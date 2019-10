Criminalità, Molise regione tranquilla: Isernia peggio di Campobasso

La classifica stilata dal Sole24Ore in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno relativamente all’anno 2018

CAMPOBASSO/ISERNIA. Qualità della vita nelle città italiane ‘fotografata’ dal Sole24Ore, con classifica relativa all’indice di criminalità nel 2018.

Ed ecco che il Molise si conferma, sostanzialmente, luogo tranquillo: con le città capoluogo che figurano nelle zone basse dell’elenco.

E con Isernia messa peggio di Campobasso. La prima si attesta al 76esimo posto, con 2.851 denunce e un calo di reati segnalati dello 0,2 percento, mentre la seconda al 95esimo posto su 106, con 2.550 denunce e un calo del 5,6 percento.

L’indagine prende in considerazione solo i reati emersi, con dati forniti dal Ministero dell’Interno. E affronta nel dettaglio anche le diverse tipologie di illeciti. Tra i vari furti e rapine, sia Isernia che Campobasso non appaiono nella top-ten, anzi per quanto concerne gli omicidi volontari figurano entrambe e saldamente nella parte finale della classifica, con zero casi, insieme ad Aosta, Belluno, Lucca, Pistoia, Sondrio e Verbano.

Il capoluogo pentro si trova nelle retrovie anche per quanto concerne i furti generici e i furti d’auto, piazzandosi rispettivamente alla 104esima e 97esima posizione.

In generale, ogni giorno vengono denunciati in Italia 6mila 500 reati. Una media che si conferma in calo rispetto all’anno precedente e con trend in decrescita finanche dal 2013. Continua, di contro, ormai da dieci anni l’esplosione delle truffe e delle frodi informatiche: ne vengono rilevate, mediamente, 518 al giorno.

In testa alla classifica di criminalità le città con maggiore flusso turistico o con maggior numero di studenti: prima fra tutte Milano, seguita nell’ordine da: Rimini, Firenze, Bologna, Torino e Roma.

