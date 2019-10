‘Partecipazione democratica’ e il Molise nel 2030. Buono: una spina, non una corrente del Pd

L’associazione presentata oggi a Campobasso. Obiettivo aprire uno spazio di discussione politico-culturale

CAMPOBASSO. Non una corrente del Pd, ma una ‘spina’ all’interno del Partito democratico e del centrosinistra. Uno spazio di discussione politico-culturale sul futuro del Molise, anche in vista delle future sfide che riguarderanno la regione.

Questo il senso di ‘Partecipazione democratica’, l’associazione fondata dal consigliere comunale di Venafro Stefano Buono e presentata oggi a Campobasso, nella sede dei dem di via Ferrari. Al suo fianco Simone Coscia, ma altre adesioni sono già arrivate, è stato anticipato, tanto che è già stata organizzata una convention, il 9 novembre a Venafro, dal titolo ‘Molise 2030’.

“Restiamo nel Pd e nella cornice del centrosinistra”, ha chiarito Buono, illustrando i grandi temi che saranno oggetti del confronto: cultura, lavoro e ambiente. A questi si aggiungono due questioni che sono strettamente collegate alla realtà molisana, la sanità e le infrastrutture. “I 220 milioni di euro del Cis Molise – ha chiarito in proposito Buono – avrebbero potuto essere utilizzati meglio dirottando i finanziamenti su una grande opera stradale, una quattro corsie per collegare meglio il Molise al resto d’Italia. Questo anche per evitare lo spopolamento: da un recente studio è emerso che nei prossimi anni la regione perderà 1.500 abitanti l’anno”.

Riflettori puntati su un’altra grande opportunità. I finanziamenti europei per i prossimi 7 anni. E il rientro del Molise nell’Obiettivo 1, ha aggiunto ancora Buono, che consentirà alla regione di ottenere più fondi. Un’occasione da non perdere, per rilanciare l’economia e lo sviluppo. Da qui al 2030, come il titolo della convention.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale