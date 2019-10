Unimol, ultime ore per le iscrizioni e immatricolazioni

Gli studenti potranno regolarizzare la loro posizione entro domani 16 ottobre

CAMPOBASSO/ISERNIA. Università degli Studi del Molise: solo due giorni per regolarizzare la propria posizione di studente. Oggi, martedì 15 ottobre gli sportelli di front-office della Segreteria Studenti di Campobasso e del Diritto allo Studio aperti mattina e pomeriggio 9.00 /12.00; 15.00 alle 16.30. Domani 16 ottobre, ultimo giorno, la Segreteria Studenti di Campobasso, Pesche (IS) e Termoli e il Diritto allo Studio, aperti aperti dalle 9.00 /12.00, dalle 15.00 alle 16.30.

Restano solo due giorni per immatricolarsi o iscriversi agli anni successivi. Domani, mercoledì 16 ottobre, infatti, è il termine ultimo entro il quale procedere all'iscrizione o all'immatricolazione per il nuovo anno accademico e regolarizzare la propria posizione di studente Unimol con il pagamento della prima rata (pari ad 156 euro) e non incorrere nei diritti di mora.

Ma nell'ottica di agevolare e garantire una più ampia disponibilità, UniMol ha inteso inoltre stabilire che, sempre in prossimità della scadenza del termine per il perfezionamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi (16 ottobre 2019), che oggi, martedì 15 ottobre, gli sportelli di front-office della Segreteria Studenti di Campobasso e del Diritto allo Studio saranno aperti mattina e pomeriggio dalle 9.00 /12.00 e dalle 15.00/16.30.

Domani 16 ottobre, ultimo giorno, la Segreteria Studenti di Campobasso, Pesche e Termoli e il Diritto allo Studio resteranno aperti sia la mattinata dalle 9.00 /12.00, sia il pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30.

