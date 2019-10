Scuola e nuovi concorsi, le novità del ‘Decreto precari’

La Cgil organizza tre incontri, rispettivamente a Campobasso, Isernia e Termoli, per illustrare le modalità di accesso all’insegnamento

CAMPOBASSO/ISERNIA. Nuovi concorsi in vista per l'insegnamento nella scuola. Ed ecco che la Flc Cgil promuove un ciclo di incontri in Molise per illustrare le novità del ‘Decreto precari’.

Eventi aperti, dunque, ai precari del settore, ai neolaureati e a tutti coloro che sono interessati a intraprendere la strada dell'insegnamento nella scuola secondaria superiore (I e II grado). Gli incontri verteranno sulle modalità di reclutamento: verranno illustrate in modo specifico tutte le procedure relative alle assunzioni e abilitazioni che si attiveranno dopo il decreto legge recentemente approvato dal Governo.

Appuntamento a Campobasso venerdì 25 ottobre dalle ore 16.00 (presso la sede CGIL in Via Mosca); a Isernia lunedì 28 ottobre dalle ore 16.00 (presso il Liceo Scientifico Majorana di Isernia);

a Termoli mercoledì 30 ottobre dalle 16.00 (presso la sede CGIL in via Asia).

Per ragioni organizzative, il sindacato esorta gli interessati ad inviare una mail al seguente indirizzo, specificando a quale incontro intendano partecipare: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La Flc Cgil, in collaborazione con Proteo Fare Sapere Molise, supporterà i precari e quanti parteciperanno ai concorsi con degli appositi corsi di preparazione.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale