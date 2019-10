Didattica innovativa, l'Its Demos di Campobasso protagonista a Roma

La scuola di alta specializzazione tecnologica del capoluogo tra i 100 progetti presentati al Miur per essere presenti alla prestigiosa Maker Faire svoltasi nella capitale. Soddisfatto l'assessore all'Istruzione Di Baggio

CAMPOBASSO. Il Molise Protagonista alla Maker Faire di Roma: la Fondazione Demos Its di Campobasso è stata selezionata dal Ministero dell'Istruzione e dal team di esperti per il progetto innovativo Innom@ndo, che modifica la fase del processo produttivo della pelatura delle mandorle. Attraverso i laboratori di realtà, le officine intelligenti del fare, gli studenti imparano a intercettare un bisogno concreto delle imprese e a proporre soluzioni innovative cucite addosso alle stesse. L’Istituto Demos è stato selezionato tra gli oltre 100 progetti presentati al Miur per essere presente in Fiera.

Soddisfazione per gli studenti e docenti della scuola campobassana che, con il loro progetto innom@ando, hanno stupito esperti e visitatori che hanno affollato lo stand in questi tre giorni a Roma. "Congratulazioni a tutto lo staff di Demos che sta crescendo nella nostra regione e offre agli studenti percorsi di studio qualificati e all'avanguardia - ha commentato l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Di Baggio - È stata una grande soddisfazione vedere lo stand dell'unico Istituto tecnico superiore che abbiamo in Molise molto affollato e ricevere l'attenzione del Ministero. Come assessorato stiamo lavorando affinché si rafforzino sempre più le sinergie tra scuola e mondo del lavoro, così da avviare i giovani a percorsi di studio qualificati che poi si concretizzino in una piena occupazione, a beneficio anche delle aziende molisane, che possono così rafforzare gli organici con personale preparato e dare una bella spallata alla disoccupazione giovanile".

