A Campobasso la ‘panchina del futuro’: anche la cultura guarda alla tecnologia

L’ha inaugurata oggi l’assessore regionale Vincenzo Cotugno all’interno della ex Gil

CAMPOBASSO. Avere informazioni sugli spettacoli teatrali e sugli appuntamenti culturali, oltre che su tutto quello che avviene il Molise, ma anche ricaricare il telefono. Tutto questo è possibile grazie a una panchina, ‘Steora’ la prima ‘’panchina intelligente’ del Molise installata all’interno della Gil di via Milano e inaugurata oggi dall’assessore regionale alla Cultura Vincenzo Cotugno.

Comandata in remoto, da un computer, e alimentata da pannelli solari, rappresenta il futuro della tecnologia sostenibile e verde. “Un nuovo modo di comunicare”, come ha detto Cotugno e uno spazio di aggregazione soprattutto per i giovani.

