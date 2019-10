Prevenzione infortuni sul lavoro, c’è il protocollo d’intesa tra l’Inail e l’Arsarp

Al via le attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione della cultura della sicurezza

CAMPOBASSO. L’Inail Molise e l’Arsarp (Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca) insieme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ed ecco che i due enti hanno sottoscritto, ieri 23 ottobre, un Protocollo d’Intesa.

Nel programma di collaborazione triennale, gli enti firmatari dell’intesa saranno promotori di attività prevenzionali attraverso la formazione, l’informazione, la sensibilizzazione e la promozione della cultura della sicurezza. Un’attività che coinvolgerà anche altri enti, con cui verranno instaurati rapporti di collaborazione mirati alle stesse finalità, attraverso l’organizzazione di seminari, giornate informative, convegni e pubblicazioni.

Per il direttore regionale dell’Inail del Molise, dottor Rocco Mario Del Nero “la firma del Protocollo è quantomai opportuna per andare incontro alle esigenze di settori ad alto rischio come l‘agricoltura e la pesca. Come emerge dall’analisi dei dati statistici relativi agli infortuni, rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro riduce gli infortuni anche mortali che si verificano sul nostro territorio”.

