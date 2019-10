Giuseppina Occhionero lascia LeU e passa con Renzi: progetto che guarda al futuro

La parlamentare ha spiegato di aver seguito i lavori della Leopolda e di essere stata convinta dalle idee e dalla squadra che l’ex premier sta mattendo in campo

CAMPOBASSO. La deputata molisana Giuseppina Occhionero lascia LeU e aderisce a Italia viva, passando dal partito di Pierluigi Bersani al movimento di Matteo Renzi. “Ho seguito i lavori della Leopolda, mi è piaciuto il progetto, è valido e guarda al futuro”, le parole pronunciate dalla Occhionero in un’intervista a ‘Il Foglio’.

“Un progetto coerente con la mia idea di fare politica e che permette di valorizzare il mio territorio, il Molise – ha precisato – in questo senso Renzi ha preso un preciso impegno con me, visto che il mio unico obiettivo è impegnarmi per fare bene alla mia regione”. Anche creando in Molise, ha quindi specificato la deputata, una rete di sindaci e amministratori, che meglio di tutti conoscono il territorio e sanno come valorizzarlo.

La Occhionero si è poi detta convinta anche dalla squadra, “giovane, dinamica brillante”, nonché dal ruolo affidato alle donne di Italia viva, dalla capogruppo Maria Elena Boschi “donna giovane che riveste un ruolo di guida”, a Teresa Bellanova, “persona che ha saputo riscattarsi da tante difficoltà e rappresenta un esempio per tante che vorrebbero impegnarsi attivamente”.

Nella sua scelta, ha concluso, ha pesato il fatto che LeU non si è mai trasformato in un soggetto politico: “se fosse diventata un partito ci sarei stata benissimo”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale