Capracotta: dal Pd una proposta di legge per tutelare il Giardino della Flora Appenninica

La capogruppo del Partito Democratico Micaela Fanelli ha illustrato l’importanza strategica dell’intervento legislativo



CAPRACOTTA. In occasione delle celebrazioni per i 55 anni del Giardino della Flora Appenninica, il Consigliere regionale Micaela Fanelli ha presentato, nel corso del convegno di stamattina a Capracotta, la proposta di legge regionale “Tutela, Conservazione e Valorizzazione della Diversità Vegetale del Territorio Molisano.”

La proposta è frutto di un impegno assunto dal capogruppo Pd e dal vicepresidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno. Le posizioni della minoranza e maggioranza consiliare sono coincise su un punto che è diventato proposta di legge: tutelare le biodiversità e quindi valorizzare il Giardino della Flora Appenninica.

“Raccogliendo la richiesta avanzata nel corso dell'evento MontagnAperta – spiega Fanelli - dove è emersa la necessità di creare i presupposti per una attenta azione di valorizzazione delle filiere, dotandosi di strumenti indispensabili per l’economia turistica, ci siamo messi al lavoro per elaborare una legge regionale utile ed innovativa.

“La proposta di legge presentata oggi pubblicamente – ha continuato Micaela Fanelli – è finalizzata a fornire alla Regione Molise uno strumento legislativo adeguato a colmare un ritardo sulla tutela, salvaguardia e valorizzazione della diversità vegetale, costituita dalle entità vegetali autoctone spontanee e dalle specie coltivate specialmente di cultivar antichi, in luoghi di pregio appositamente costituiti.

Se approvata dal Consiglio Regionale – l’auspicio della consigliera regionale del Pd - la normativa costituirà uno strumento importante anche per i processi sui quali si basa lo sviluppo locale di molte comunità e della società nella regione Molise. Terra identificata come un piccolo ‘scrigno di biodiversità”.

