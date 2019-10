Tagli ai trasporti, stop alle corse in bus tra Agnone e Pescara

La ditta Cerella ha annunciato la soppressione del servizio a partire dal 4 novembre. Sul piede di guerra il Sindacato Operai Autorganizzati che chiede l’annullamento del provvedimento



AGNONE. Si prevedono nuovi disagi per i pendolari altomolisani. La ditta Autotrasporti Cerella ha infatti annunciato, sulla sua pagina Facebook che, a partire dal prossimo 4 novembre il collegamento da Agnone per Francavilla-Pescara-Chieti verrà soppresso.

Ancora tagli ai trasporti e in campo scende il Sindacato Operai Autorganizzati che chiede l’annullamento del provvedimento, affinché “venga garantito il diritto del servizio pubblico vigente ai pendolari: studenti, lavoratori e viaggiatori occasionali”. Ad avviso del Soa questa “paventata soppressione inoltre aggraverebbe ancora di più lo stato di isolamento del territorio altomolisano”.

La missiva è stata inviata all’Assessorato ai Trasporti della Regione Molise, al prefetto di Isernia Cinzia Guercio, al sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio e alla ditta Cerella. “Attendiamo con urgenza risposte esaustive – afferma il sindacato -, al contrario prenderemo in considerazione ulteriori iniziative sindacali sul territorio per contrastare tale grave provvedimento. Si continuano a tagliare i servizi pubblici nei territori già martoriati. Addirittura la notizia di soppressione del servizio è stata comunicata con un post sulla pagina Facebook della ditta Cerella. Condanniamo e impugniamo il provvedimento – conclude il Soa -, la popolazione continua a subire in maniera assurda e vergognosa”.

