Ecosistema urbano, niente svolta green per il Molise: Isernia peggio di Campobasso

Nel rapporto annuale di Legambiente e Sole24Ore i due capoluoghi di provincia figurano nella parte bassa della classifica stilata in base alla gestione di risorse come aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente

CAMPOBASSO/ISERNIA. Molise sostanzialmente bocciato nel rapporto annuale ‘Ecosistema Urbano’, stilato da Legambiente e Sole24Ore, che misura le prestazioni dei capoluoghi italiani in cinque categorie: aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente urbano, misurate incrociando ben 18 indicatori che vanno dalla concentrazione di Pm10 nell’aria al numero di alberi, dall’offerta del trasporto pubblico alla dispersione della rete idrica.

Ed ecco che Trento vince la sfida dell’ecologia, grazie al sistema dei trasporti e alla gestione dei rifiuti, piazzandosi sul primo gradino del podio, seguita da Mantova e Bolzano. Maglie nere vanno a Siracusa e Vibo Valentia che presentano addirittura dati del tutto insufficienti.

Ma per il Molise non c’è da cantar vittoria. Performance molto negativa per Isernia, che si attesta al 99esimo posto, perdendo addirittura 43 posizioni rispetto allo scorso anno.

Non va molto meglio per Campobasso, che rimedia invece l’81esimo posto, con 4 posizioni in meno alla classifica precedente.

Insomma, in regione la svolta green sembra lontana, nonostante i numerosi proclami sulla questione ambientale.

Alla luce delle statistiche, si fa urgente un’inversione di rotta che consiste – stando alle indicazioni fornite dal presidente di Legambiente - nella diffusione delle best practice e nella correzione, in chiave ecologica, dell’edilizia, dei rifiuti e dell’industria, creando al contempo nuova occupazione.

